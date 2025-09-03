Uruguay: IPC de agosto cae 0,03% por bajas en alimentos y transporte

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Uruguay correspondiente a agosto de 2025 registró una variación mensual de -0,03%, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) con base en octubre de 2022. Este leve retroceso se inscribe en un contexto de desaceleración inflacionaria, con una acumulación anual de 2,75% y una variación interanual de 4,20%.

La caída del índice general se explica principalmente por las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,04 puntos porcentuales), Ropa y calzado (-0,05) y Transporte (-0,08), que compensaron parcialmente los aumentos observados en Recreación, deporte y cultura (0,03) y Servicios de educación (0,03).

En el rubro alimentario, la variación mensual fue de -0,16%, influida por una fuerte baja en hortalizas y tubérculos (-3,90%), donde destacan descensos de dos dígitos en tomates (-19,38%), zapallitos (-20,05%) y espinacas (-15,04%). En contraste, productos como lechugas (6,45%) y morrones (5,39%) mostraron alzas significativas.

También se observaron reducciones en carnes (-0,20%), especialmente en cortes como nalga (-1,94%) y pollo con hueso (-5,19%), aunque el pollo entero (1,90%) y el jamón (1,61%) registraron aumentos. Las frutas presentaron una variación positiva (0,71%), con incrementos en bananas (2,26%) y manzanas (1,86%).

En bebidas no alcohólicas, el café soluble instantáneo lideró las subidas con 6,18%, seguido por el agua embotellada (2,21%).

Vestimenta y transporte: ajustes estacionales y demanda contenida

La división Ropa y calzado cayó 2,12%, con bajas pronunciadas en prendas femeninas (-4,58%) y calzado para mujeres (-3,63%), lo que podría reflejar ajustes estacionales o menor demanda en el período.

En Transporte, la variación fue de -0,72%, arrastrada por una fuerte caída en pasajes aéreos (-14,06%), mientras que el transporte interdepartamental y suburbano mostró un alza de 3,29%.

Educación y turismo: incrementos moderados

Los Servicios de educación aumentaron 0,71%, impulsados por ajustes en enseñanza primaria (0,77%) y secundaria (0,86%), en línea con el inicio del ciclo escolar. Por su parte, Recreación, deporte y cultura subió 0,54%, destacando el encarecimiento de paquetes turísticos al exterior (2,25%).

Fuente: INE