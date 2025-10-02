Saime anuncia jornadas de cedulación y verificación de datos este sábado 4 de octubre

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que este sábado 4 de octubre de 2025 se llevarán a cabo dos jornadas nacionales en todas sus oficinas del país.

La primera será una jornada de renovación de cédula de identidad sin cita, dirigida a mayores de 18 años, disponible en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Según la información oficial, el único requisito para este trámite será la presencia del solicitante.

De manera paralela, se realizará una jornada de verificación de datos para ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo número de cédula esté comprendido entre 22 y 32 millones.

Los requisitos son los siguientes:

Venezolanos: copia simple del acta de nacimiento.

copia simple del acta de nacimiento. Naturalizados: copia de la Gaceta Oficial o certificado de naturalización.

El organismo indicó que los detalles adicionales y futuros operativos serán difundidos a través de sus canales oficiales en redes sociales.

También puede leer: Saime reitera tarifas del pasaporte venezolano