“La gorda”

Lo negativo es viral: El «Marketing de Controversia» como combustible de la guerra mediática Washington-Caracas.

Alex Vallenilla.- En medio de la actual coyuntura entre Washington y Caracas, está en juego el pulso mediático. Hay una clara guerra de cuarta generación. La “batalla” se está produciendo con micrófonos, en medios de comunicación, redes sociales e interlocutores mediáticos. El presidente Donald Trump promueve que hay una lucha contra presuntos carteles de la droga en el Caribe. Al mismo tiempo, dio declaraciones de que no busca un cambio de gobierno en Venezuela.

En medio de la “tensión”, el presidente Donald Trump, publicó en una de sus redes sociales un curioso video. Se trató de un material audiovisual que mostraba a un grupo de mujeres venezolanas que hacían prácticas con armas de fuego y de tipo militar, como parte de ejercicios de las milicias que promueve Caracas. Serían señoras que forman parte de consejos comunales y que son seguidoras del partido de gobierno venezolano.

Trump hizo público el contenido, con un mensaje escrito para hacer burla a las fuerzas milicianas que Miraflores muestra. Tildó el mismo como “una seria amenaza”, a manera de sorna y de mostrar a su público sobre lo que tal vez consideró como debilidad por parte de Caracas. El video se centra en una señora particular de características como el color de su piel, sus movimientos limitados debido a ser una persona obesa y la indumentaria de los milicianos. En las redes sociales se le tildó como “la gorda”.

Trucos de marketing

Para nadie es un secreto que Donald Trump es un maestro del marketing. Es ampliamente conocido por ser un hombre del espectáculo y siempre ha sido su propio relacionista público. Además, usa los trucos de marketing para generar miedo en sus contrincantes, como lo está haciendo ahora publicando videos de lanchas que son supuestamente explotadas en el Caribe, para inducir temor a los generales venezolanos y tratar de producir un quiebre en las filas militares leales al presidente Nicolás Maduro. Hasta ahora, sin éxito y menos cuando se ha sabido que uno de los videos es un falso positivo porque corresponde a una publicación de 2019 (https://www.antena3.com/noticias/mundo/espectacular-persecucion-policial-en-california_201907275d3ca7dc0cf2d85bf8ae8604.html).

El video en cuestión se volvió viral. Es posible que Trump, al publicar el mismo con fines de hacer una crítica, lo que provocó fue un efecto contrario.

¿Fue un material audiovisual preparado tal cual, con fines de propaganda, y Trump cayó? Veamos.

La pregunta surge porque ese tipo de material, tal cual, como se mostró, luce con técnicas de “publicidad negativa” o más bien “marketing de controversia” (https://autoridadigital.net/marketing-controversial-de-que-se-trata/). Aunque sea una estrategia mediática arriesgada, ese tipo de contenidos, irónicamente, pueden generar una notoriedad inesperada, cumpliendo algunos objetivos, si es que, en este caso, fue diseñado con ese fin. Sin embargo, en los últimos años, la controversia es un factor que está presente en los mensajes del gobierno de Venezuela, por lo que no se puede atribuir de inmediato a casualidades.

Las malas noticias

Es normal, que, en la mayoría de las personas, exista el sesgo de negatividad, es un asunto psicológico. Esto significa que la información chocante, negativa o polémica, el cerebro humano la procese de manera más rápida. Se recuerda por más tiempo y provoca reacciones emocionales más profundas que los contenidos positivos o neutrales.

Este tipo de contenidos produce olas de noticias, debates, críticas, artículos y hasta el presidente de la principal potencia del mundo, terminó publicándolo en su red social. Esto beneficia a una marca que se ha estancado, al convertirse en un tema de conversación nacional y, en este caso, el de “la gorda”, global. La narrativa del gobierno de Maduro ha sufrido desgaste con el tiempo en los últimos años y este tipo de situaciones produce un refrescamiento. El mismo es asimilado por quienes son sus seguidores, como algo novedoso y más con el refuerzo que le dio, el hecho de que haya sido el propio Trump, el impulsor, por las connotaciones políticas que se derivan.

El “marketing de controversia” contempla que la impresión negativa se desvanece con el tiempo y el reconocimiento de la marca, permanece. Las personas van a recordar la marca que ha estado en las noticias, pero el contexto exacto, tiende a olvidarse o atenuarse. De esta manera, el mensaje sobre las milicias se mantiene “en el radar”. Esta notoriedad instantánea es casi imposible lograrla con publicidad tradicional.

Marketing controversial

El efecto viral está garantizado, ya que la controversia es una especie de combustible para las redes sociales y medios de comunicación, que buscan generar clics, enganche y seguidores. Este tipo de contenidos suelen convertirse en “memes” o temas de tendencia y, en el caso de “la gorda”, sobraron. Muchos hicieron viral el contenido para expresar sus críticas, burlas, indignación, debates y otros para expresar apoyos y ratificar su respaldo. Cada vez que alguien lo hizo, contribuyó a aumentar el alcance del mismo de forma gratuita. Los millones de interacciones en redes y horas de noticias, valen millones, así que, en términos de inversión publicitaria, esto fue publicidad gratis a gran escala.

Aunque esta estrategia, si es que en este caso lo fue, no se recomienda por lo riesgosa, puede resultar exitosa.

En la coyuntura actual, no hay dudas de que el impulso que Trump le dio al video citado generó beneficios a Maduro. El “marketing de controversia” siempre atraerá un nicho de público determinado. Es obvio que este video estaba hecho solamente para quienes apoyan al gobierno, porque atrae y fideliza a sus seguidores, aunque aleje a la audiencia en general. Es común ver cómo algunas marcas usan el humor negro para desafiar al status quo y atraen a un público antiestablishment.

Cuando una marca lanza una campaña provocativa, luego tiene que defender su postura frente a la reacción negativa. Se pudo ver cómo la señora, objeto de las burlas de Trump, apareció en tarimas en marchas convocadas por el partido de gobierno, además en programas de televisión. Esto ayuda a fortalecer la imagen de la marca como auténtica y valiente, ante los ojos de sus seguidores. Un exponente de este tipo de marketing lo aplica, por ejemplo, Rafael Lacava, gobernador de Carabobo y leal a Maduro.

Un producto que es relativamente poco conocido se va a beneficiar de la notoriedad inesperada que le aporta el “marketing de controversia”. Sin querer, Trump, introdujo masivamente el concepto de la milicia en una enorme cantidad de pobladores venezolanos, desde su red social. Aunque muchos saben que existe, un parte de ellos querrá probarlo, ahora, por curiosidad. Esto se aplica en el marketing para promover productos nuevos que no tienen nada que perder.

En resumen, lo negativo siempre es más memorable y más viral que lo positivo, gracias a la notoriedad inesperada que suele generar el “marketing de controversia”. Esto garantiza que la marca sea vista por audiencias masivas que nunca se habrían alcanzado con técnicas de publicidad convencional. En el caso de la disputa política, en Venezuela es más irónico, ya que son la mayoría de los opositores, los que difunden, distribuyen y hacen virales, este tipo de contenidos, que tienen el objetivo de fidelizar a los seguidores de la otra parcialidad.

@alexvallenilla

