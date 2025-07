La Integración irreversible

Guillermo García N.- La integración del comercio con Colombia trasciende más allá de la noticia y la diplomacia para convertirse en una realidad de hoy. La relación comercial entre los dos países ha venido creciendo y consolidándose durante muchos años. Para los dos países, el flujo de comercio exterior (importaciones/exportaciones) es de vital importancia. Son dos mercados que difícilmente pueden ser excluidos y reemplazados, sin registrar impactos negativos, no solo de balanza comercial, sino también en el empleo, abastecimiento y disminución sustancial de las exportaciones no-tradicionales de los dos países, particularmente para Colombia. En consecuencia, cualquier decisión que dificulte o elimine una relación de comercio e integración en el grado de complementariedad que existe entre Venezuela y Colombia, no sólo pone en peligro un proceso de integración natural, similar y de reducidas asimetrías, sino que lleva a Venezuela a un aislamiento comercial que no se compagina con las realidades del comercio internacional del siglo XXI. Las realidades económicas del mundo de hoy no están marcadas bajo ese punto de vista obsoleto del pasado y de fracaso.

La dinámica de interacción económica de las naciones exige modernidad por parte de los gobiernos, empresarios, y trabajadores. Venezuela no escapa de ello. Es así como el país debe insertarse y mantenerse en un contexto de economía moderna, de competencia e internacional.

El flujo de capitales, bienes y servicios no deben tener trabas y restricciones. Técnicamente ya no hay argumentos válidos para mantener un proteccionismo comercial, financiero y de inversión. Mientras más tiempo nos tome entender e implementar estas realidades, más tardaremos en incorporarnos al desarrollo industrial y al intercambio competitivo internacional de bienes y servicios, requisito fundamental para mejorar nuestros niveles de vida; no hacerlo significará negarle a la gran masa de ciudadanos la posibilidad de una mejor condición de bienestar. El modelo proteccionista y de subsidios a empresas ineficientes en el pasado y en el presente, sólo ha producido pobreza y estancamiento económico, y es muy importante recalcar que, sin crecimiento económico es difícil mantener estabilidad política.

La mayor apertura económica y comercial en el pasado permitió que Venezuela y Colombia, avanzaran a pasos agigantados hacia una integración comercial y de inversión más estrecha. Venezuela y Colombia ven su integración como una fórmula de aumentar y complementar sus economías. Cada día, el comercio y la inversión entre los dos países debería incrementarse para lograr un mejor porvenir de nuestros pueblos. No obstante, la integración y libre comercio e inversión implica cambios: apertura de los mercados, legislaciones laborales, fiscales y de inversión, y una economía libre de controles de cambio y precios.

Hoy, la integración con Colombia es un hecho, una realidad aplastante. Esto no sólo se debe producir en lo comercial, sino en muchas otras áreas: inmobiliaria, industrial, como también en el área financiera y del mercado de valores donde podría establecerse una integración de las bolsas de valores y donde se puedan transar títulos valores en divisas de ambos países y un esquema de compensación de pagos del comercio. Hay mucho que desarrollar.

nuam: La integración bursátil latinoamericana

nuam es la Holding Regional que integra las Bolsas de Santiago, Colombia y Lima y las convierte en un único mercado con el propósito de desarrollar las economías de estos países, apoyar el crecimiento de las empresas y ofrecer alternativas de inversión más atractivas y con mayores oportunidades de diversificación.

Con este mercado único para los tres países se espera alcanzar una mayor escala, profundidad y liquidez. Así, se hacen más eficientes los costos y esfuerzos operativos para todos los participantes. Nos entusiasma saber que la integración de nuestros mercados traerá beneficios significativos para todos sus actores y para la economía de la región.

Oferta de valor del mercado único nuam

La oferta de valor de nuam es un compromiso con el progreso de la región: fomentar nuestro objetivo de liquidez en un mercado integrado y relevante, de modo que generemos crecimiento económico y avance empresarial.

Mayor oportunidad de negocios para los intermediarios

para los Más opciones de inversión y diversificación para los inversionistas

y para los Mejor acceso a financiamiento para las empresas de la región

para las de la región Consolidación de una economía más desarrollada

de una Eficiencias operativas y tecnológicas para los participantes

Beneficios de la Integración Los beneficios de la integración bursátil pueden ser muy grandes. Los inversionistas podrán construir portafolios de inversión más diversificados en mercados más líquidos, las empresas emisoras de títulos podrán fondearse en mejores condiciones y las casas de bolsa podrán generar nuevos productos y ampliar las fronteras de sus negocios. El reto será grande. La integración acelerará la convergencia del marco normativo y operativo.

El beneficio de la integración se podría resumir de esta forma: al poner los mercados accionarios de los tres países en una sola pantalla hay una mayor oferta de acciones disponibles para los inversionistas, y se crea un mercado mucho más amplio para los emisores actuales y potenciales, generando mayor liquidez e interés en nuestros mercados. Este elemento se convierte en variable importante a la hora que los grandes inversionistas institucionales (Fondos de Pensiones, Bancas de Inversión, Fondos Mutuales, Compañías de Seguros y Fondos de Cobertura) decidan entrar al mercado.

Para los inversionistas en general de los tres países, les será mucho más fácil y económico invertir, ya que, si desean comprar acciones que cotizan en Chile o en Lima no tienen que contactar a una casa de bolsa del país, con lo que ello implica lidiar, sino que colocando una orden con su operador local podrá comprar y vender acciones de los otros mercados y con costos mucho menores. Esto permitirá que se puedan conformar portafolios más diversificados, por región, sectorizados, más balanceados y con mejores posibilidades de reducir niveles de riesgo. La integración también trae como consecuencia una mejora de los sistemas de actualización tecnológica y de informática, generará mayores empleos y muy posiblemente unas casas de Bolsa mucho más capitalizadas y con mayor número de corredores especializados. Las empresas emisoras ampliarán sustancialmente las posibilidades de financiamiento, ya que la capitalización bursátil de estos tres mercados alcanza los $476 mil millones.

Como podemos apreciar, la integración trae una serie de retos y riesgos para que el proyecto sea exitoso, pero los posibles beneficios creo superan con creces los problemas a solventar en las diferentes etapas. Debemos apostar por nuestras economías, nuestras capacidades y por mecanismos y fórmulas que nos permitan insertarnos en un mercado cada día más global e interconectado. Los mercados de valores modernos y eficientes son la respuesta para seguir manteniendo crecimientos económicos sostenibles en el tiempo y una fuente confiable y alternativa de financiamiento. Para nuestros inversionistas, la oportunidad de ampliar sus ámbitos de inversión, diversificación y participar de los rendimientos y crecimientos de las empresas de la región.

Integración bursátil con Colombia: un primer paso

En mi opinión, la posibilidad que presenta una posible integración con la Bolsa de Valores de Colombia es muy interesante y con grandes posibilidades de lograr acuerdos. Ya no solo la integración comercial tradicional y de mercado natural fronterizo, sino una integración bursátil y financiera que permita que los inversionistas privados de los dos países y sus empresas puedan invertir en títulos valores que coticen en las bolsas de los dos países. De establecerse un mercado de valores multimoneda en Venezuela, operaciones de inversión entre los dos países se podrían realizar, incluidas operaciones de comercio exterior entre los dos países soportadas y negociadas tanto en las bolsas en Venezuela como en la Bolsa de Valores de Colombia como mecanismos de pago, cobertura y compensación (Peso/Bs., Bs./US$ vía mercado).

Un primer paso de esta integración lo puede representar la posibilidad que he planteado, que en el caso de la empresa Monómeros donde Venezuela es el dueño del 100% de las acciones, se colocara entre un 20% a un 40% de acciones o acciones preferidas en las bolsas de valores en Venezuela y en la Bolsa de Valores de Colombia. Esto es totalmente factible en lo económico, financiero y de inversión, por lo que es más una decisión política por parte del Gobierno Venezolano. Sería una forma eficiente y de bajo costo de obtención de recursos para capitalizar a Monómeros, convirtiendo a los venezolanos y colombianos en accionistas de esta importante empresa para el desarrollo y bienestar de los dos países, al mismo tiempo un gran inicio de integración de las bolsas venezolanas y colombiana, que dará pie para ir profundizando la integración con el mercado de valores colombiano y luego ingresar al nuam.

La propuesta está allí, le toca al gobierno y al sector privado del mercado de valores de los dos países buscar sinergias en la integración como fórmulas para desarrollar nuestros mercados y economías latinoamericanas. La Bolsa de Valores de Caracas dio un primer paso. Le toca ahora a la Bolsa de Valores de Colombia. La incorporación al nuam debe ser el siguiente paso.

