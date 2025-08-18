Perú apuesta a inversiones y ley agraria para mantener auge de agroexportaciones

Perú busca atraer fuertes inversiones en el sector agrícola con la reciente reducción del impuesto a las ganancias para grandes empresas, una medida que, según el ministro de Agricultura y Riego, Ángel Manero, podría impulsar un crecimiento anual de hasta 20% en las agroexportaciones durante las próximas dos décadas.

La semana pasada, el Congreso aprobó una ley que reduce el impuesto a la renta del 29,5% al 15% para las grandes agroexportadoras durante los próximos 10 años. Las medianas empresas pagarán un 1,5%, mientras que las pequeñas estarán exentas.

“Esto permitirá atraer inversiones, algo complejo en un contexto en el que Perú compite con más de 20 países por cada producto que exporta”, señaló Manero en entrevista con Reuters.

Actualmente, el país cuenta con 24.000 millones de dólares en proyectos de irrigación, destinados a expandir en más de un millón de hectáreas la superficie agrícola, especialmente en la costa. De ese total, se han lanzado ocho proyectos por 11.000 millones de dólares, con asistencia técnica de Japón y Canadá para fomentar inversión pública y privada.

El ministro proyecta que este año las agroexportaciones crecerán un 20%, y la nueva ley busca mantener esa tasa de crecimiento al menos por los próximos 20 años. “La meta es multiplicar por cuatro las exportaciones agrarias en dos décadas”, agregó.

También puede leer: Banco Central de Perú mantiene la tasa de interés en 4,50%

En 2024, Perú registró 12.800 millones de dólares en exportaciones agrarias, con productos líderes como arándanos, uva de mesa, palta, cacao y mango, y se espera que las ventas alcancen los 15.000 millones en 2025. Arándanos y uvas destacan por su potencial exportador hacia Estados Unidos, Europa y nuevos mercados.

Perú mantiene 22 acuerdos de libre comercio, incluyendo Estados Unidos y China. El siguiente objetivo es India, con un acuerdo previsto en los próximos meses, tras la reciente firma de un pacto comercial con Indonesia, que proyecta ventas iniciales de 100 a 200 millones de dólares en arándanos.

El Gobierno peruano espera que, a largo plazo, las exportaciones agrícolas superen a la minería, actualmente motor económico del país. Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre.

Con información de EFE