Euro y libra se estabilizan tras repunte de rendimientos en los bonos

La libra esterlina y el euro operaban con leves ganancias este miércoles, mientras los inversores asimilaban el encarecimiento del costo de la financiación tras el fuerte repunte de los rendimientos de la deuda pública a nivel global.

El mercado de bonos volvió a tensionarse en las principales economías, desde Japón hasta Reino Unido, llevando el costo de los préstamos a largo plazo a máximos no vistos en años. En el caso británico, el rendimiento de los gilts a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 1998, aunque tras la liquidación de las últimas jornadas se recuperó cierta calma.

La libra subía un 0,1% a 1,3409 dólares, tras hundirse más de 1% el martes. Frente al euro, se mantenía estable en 86,86 peniques, después de perder un 0,6% en la víspera.

“La libra sigue siendo muy sensible al aumento de los rendimientos, pero no esperamos caídas significativas sólo por los movimientos en los gilts”, señaló Francesco Pesole, analista de ING, al destacar que también los bonos europeos a largo plazo sufrieron ventas esta semana.

El euro, por su parte, se mantenía en 1,1651 dólares, luego de retroceder 0,6% en la jornada anterior. El índice dólar cedía un 0,08% hasta 98,3 unidades, corrigiendo parte del avance del 0,66% del martes.

Yen bajo presión política

En Asia, el yen descendía un 0,2% a 148,68 por dólar, todavía presionado tras la noticia de la dimisión anunciada por Hiroshi Moriyama, secretario general del gobernante partido japonés y cercano aliado del primer ministro Shigeru Ishiba.

Los inversores aguardan ahora la comparecencia del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, quien responderá a preguntas en el Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes a las 13:15 GMT, en busca de nuevas pistas sobre la política monetaria.

Con información de Reuters