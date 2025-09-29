Contracción de liquidez en dólares complica el flujo de caja del sector privado, revela AlbusData

septiembre 29, 2025 2:11 PM
Emprendedor
Foto: istockphoto

La liquidez monetaria en Venezuela, expresada en dólares, muestra una fuerte contracción tras un período de expansión, según datos recopilados por AlbusData. Tras crecer durante finales de 2023 y la primera mitad de 2024, la liquidez desaceleró nuevamente y registró una contracción interanual del 43% en la última semana reportada, correspondiente al 19 de septiembre de 2025.

El análisis de AlbusData indica que este comportamiento coincide con momentos de desaceleración del PIB y del consumo. Además, los periodos de contracción han estado acompañados de «presión cambiaria significativa», evidenciada por un aumento acelerado del tipo de cambio y la ampliación de la brecha cambiaria.

Aunque los agregados monetarios, como la base y la liquidez monetaria, han mostrado crecimientos interanuales de 357% y 242% respectivamente, su comportamiento en términos reales o expresados en dólares refleja un descenso respecto a 2024.

«Esto deja entrever un panorama desafiante para las ventas y el flujo de caja de las empresas de cara al cierre del año», se lee en el informe.

Tasa disparada

AlbusData resalta que la contracción de liquidez en dólares limita la capacidad de consumo y complica la planificación financiera de las compañías, convirtiéndose en un factor clave para el análisis económico en el país.

A esta situación se suma el alza de la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, que en los últimos meses ha generado inquietud en los actores económicos por su potencial impacto en el consumo. Desde enero y hasta el viernes 26 de septiembre, el precio del dólar oficial refleja un aumento de 233,9%, al cerrar en Bs 173,33 frente a los Bs 52,02 del inicio de año.

