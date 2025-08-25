Intensas lluvias en Apure y Guárico podrían impactar precios de la leche

Las fuertes lluvias que se registran en Apure y Guárico podrían afectar los precios de la leche en Venezuela, advirtió este lunes Jaime Bracho, integrante de la junta directiva de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac).

Bracho indicó en Unión Radio que actualmente los precios se encuentran en un momento favorable debido a la estacionalidad: las vacas producen más leche gracias a la mejora en su alimentación tras las precipitaciones. Sin embargo, las lluvias podrían presionar los precios al alza en las próximas semanas. Hasta la fecha, los precios han registrado un incremento superior al 13% respecto a 2024.

El directivo destacó que más del 80% de la materia prima láctea circula en la informalidad, por lo que Cavilac trabaja para reducir esa cifra al 50% y mejorar la trazabilidad de los productos.

«Mientras más industrializado esté el producto, mayor control hay del precio, porque podemos establecer alianzas con los productores», señaló, e hizo un llamado a los productores informales a formalizar sus actividades y sumarse a la industria.

Además, Bracho comentó que las autoridades han buscado controlar la llegada de queso por vías regulares e irregulares, un mercado que todavía presenta oportunidades para la industria nacional.