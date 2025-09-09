Lo que debe saber para obtener financiamiento de multilaterales

Guillermo García N.– Existe mucho desconocimiento por parte del sector privado nacional de las posibilidades que brindan organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM); Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Corporación Andina de Fomento (CAF) y Fondo Monetario Internacional (IMF) y Corporación Financiera Internacional (IFC) para el otorgamiento de financiamiento y de participación accionaria en algunos casos.

En el caso del Banco Mundial, existe una ventanilla para el sector privado AIF (Asociación Internacional de Fomento) – IFC Miga. Por su parte, la Corporación Financiera Internacional (CFI) posee cuatro esquemas que pueden ser canalizados a través de esta organización.

Dentro de estos cuatro esquemas se contemplan las siguientes facilidades o mecanismos.

Facilidad en moneda local. Proporcionar inversiones en moneda local a largo plazo en países que son clientes de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), donde los mercados de capitales o valores no están desarrollados y no hay suficientes soluciones de mercado. Mecanismos de financiamiento combinado en sectores de alto impacto, incluidas pequeñas y medianas empresas, pymes, agroindustrias, salud, educación, vivienda de interés social, infraestructura y adopción a cambio climático. Mecanismos de mitigación de riesgos para propiciar garantías basadas en proyectos sin indemnización soberana para atraer inversión privada en grandes proyectos de infraestructura. Mecanismo de garantías a inversiones, como en el caso de Garantías del MIGA del IFC, que amplia cobertura mediante participación compartida en los riesgos de primera perdida y reaseguro.

La Corporación Financiera Internacional (IFC) es la mayor institución de desarrollo mundial centrada en el sector privado de los países en desarrollo. Los financiamientos otorgados por éstos organismos pueden ser otorgados desde 7 años hasta unos 12 años con reembolso y períodos de gracia.

Compañías de arrendamiento financiero e intermediarios financieros también pueden recibir prestamos de la CFI. Los Créditos pueden ser en moneda dura o en moneda local.

Es importante señalar, que para calificar a estos esquemas y facilidades crediticias o de inversión directa en algunos casos, las empresas del sector privado de los países miembros deben cumplir con una sólida estructura y ciertas certificaciones, aunadas a un plan de negocios bien definido y soportado. Regularmente, las empresas cuando acuden a estos organismos por asistencia financiera lo hacen en consorcios para darle mayor fortaleza a las solicitudes y complementariedad de ejecución de los proyectos a desarrollar. En el caso de pymes y pequeñas empresas, el conformar o asociarse a un consorcio puede permitir participar y complementar parte de la operación integral de grandes obras.

Estos esquemas señalados pueden ser también utilizados como un buen mecanismo de soporte y viabilidad financiera y de negocios para las APP (Asociaciones Público – Privadas) y reducir riesgos para el sector privado.

Sectores e industrias que podrían activarse y recuperarse en un proceso de APP y financiamiento multilateral.

La Cámara Venezolana de la Construcción Venezolana y Fedecámaras entregaron recientemente una propuesta al Gobierno Nacional del establecimiento de APP en algunos sectores fundamentales y de interés nacional, los cuales podrían ser canalizados a través de facilidades de entes multilaterales presentados.

Las empresas del sector eléctrico: Inversión en generación de electricidad termoeléctrica (turbo gas y turbo vapor) incluidas las plantas: Planta Centro Unidad VI, Tacoa unidades 7 y 8. Plantas hidroeléctricas Guri, Carauchi y la Vueltosa: Las plantas de turbo gas en la región Central y de la región Carabobo Aragua y Yaracuy y región occidental.

Recuperación de hospitales en especial centinelas (34)

Sector Construcción

Desarrollo inmobiliario y de vivienda. Misión Vivienda Area Metropolitana de Caracas (Complejo de Viviendas Fuerte Tiuna (inconclusas 27.400 viviendas) Viviendas inconclusas en el estado Lara y estado Yaracuy. Estas viviendas podrían ser culminadas dentro de una Asociación Pública Privada bien conformada y garantizada por recursos otorgados por organismos multilaterales.

El mercado de valores como catalizador

Las APP que se logren establecer pueden contar con una alternativa de financiamiento eficiente y oportuno que les permita desarrollar sus operaciones y un mecanismo idóneo, transparente de canalización de recursos de inversión tanto de inversionistas nacionales como internacionales. Los organismos multilaterales (CAF, BID, IMF) y fondos de inversión soberanos de países (Sovereign wealth funds) pudiesen canalizar recursos como lo realizan y aplican en otros países para estos fines. En este sentido el mercado de valores nacional seria la vía más adecuada y transparente y eficiente para canalizar recursos de estos entes y de inversionistas en general.

