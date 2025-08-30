Lula descarta represalias rápidas por gravámenes de EEUU

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que no tiene “prisa” en tomar represalias por los aranceles estadounidenses del 50 % a los productos brasileños y reiteró que su gobierno mantiene la puerta abierta al diálogo.

Los comentarios de Lula se producen luego de que su Ministerio de Relaciones Exteriores instruyera al organismo comercial Camex para evaluar si la ley de reciprocidad del país podría aplicarse contra Estados Unidos. Según la secretaria de Comercio Exterior, Tatiana Prazeres, la iniciativa busca fortalecer la posición negociadora de Brasil sin recurrir a medidas inmediatas.

«Este es un proceso que lleva tiempo», dijo Lula en entrevista con una emisora local. «Tenemos que decirle a Estados Unidos que también podemos tomar medidas, pero no tengo prisa. Lo que quiero es negociar».

También puede leer: Brasil evalúa impugnar en tribunales de EEUU los aranceles de Trump

Intentos previos de negociación con Washington

La administración brasileña ha intentado repetidamente abrir canales de negociación con Washington, incluida una carta enviada en mayo, que hasta ahora no ha recibido respuesta. Prazeres destacó que cualquier contramedida requeriría un proceso largo y consultas previas con EE. UU.

El aumento de aranceles afecta productos estratégicos como café y carne, mientras que exportaciones sensibles como jugo de naranja y aviones quedaron exentas. Washington justificó la medida alegando comercio desleal y acusando a Brasil de perseguir al expresidente Jair Bolsonaro, actualmente bajo investigación por presunta conspiración para un golpe de Estado.

La postura del presidente refleja un enfoque pragmático: evitar un conflicto comercial inmediato con la mayor economía del mundo, mientras prepara a Brasil para entrar a la mesa de negociación en condiciones más favorables.

Con información de Reuters