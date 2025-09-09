Maduro afirma que el abastecimiento en Venezuela está garantizado

El abastecimiento en Venezuela está «plenamente garantizado», aseguró el gobernante Nicolás Maduro. Recalcó que «este logro se ha alcanzado mediante la implementación de los 13 motores productivos» como plan para impulsar la economía nacional.

Agregó que este avance no solo asegura la disponibilidad de productos en el mercado nacional, sino que también abre las puertas para el crecimiento de la producción y el inicio de la exportación de alimentos sanos y de alta calidad a precios competitivos.

En ese sentido, hizo un llamado a todos los sectores productivos y empresariales del país para que continúen sus procesos de producción e inversión. Subrayó que Venezuela está abierta a la inversión internacional para impulsar sus 13 motores productivos, según indicó el canal estatal VTV.

«Este modelo de los 13 motores económicos es la vía para el desarrollo del país, y fue un plan construido con inteligencia, unión, diálogo y con consenso nacional. El modelo de los 13 motores es nuestro modelo, articulado al mundo», aseguró Maduro.

Asimismo, añadió que Venezuela está preparada para recibir inversiones y cuenta con un plan claro sobre dónde dirigir los recursos, la tecnología y los esfuerzos para potenciar el mercado nacional e internacional. Extendió la invitación a los inversionistas extranjeros que buscan diversificar sus fuentes de ingresos.

​Un plan autónomo para el desarrollo

Nicolás Maduro resaltó la necesidad de que las economías busquen sus propios potenciales y dinámicas, «alejándose de los modelos neocoloniales y dependientes del pasado».

Esta visión de un «plan autónomo para el desarrollo». Subrayó la importancia de la autosuficiencia y la capacidad del país para tomar sus propias decisiones económicas, sin estar atado a intereses externos.

Concluyó el gobernante que Venezuela ha establecido un sector industrial preparado para la exportación, avance que, junto con la diversificación de la economía, consolida la idea de que el país está en un camino de recuperación y crecimiento.

Con información de VTV