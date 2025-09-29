Maduro firma decreto de conmoción exterior que solo se activará ante agresión internacional

La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció este lunes 29 de septiembre que Nicolás Maduro firmó el decreto de estado de conmoción exterior, sustentado en el artículo 236 de la Constitución.

Durante una sesión del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz —en presencia del cuerpo diplomático acreditado en el país— la funcionaria explicó que el decreto no se encuentra activo aún, sino que solo se aplicaría en caso de una agresión externa.

«El presidente suscribió el decreto de conmoción externa… Está basado en el artículo 236 de nuestra Constitución», declaró Rodríguez, detallando que le «otorga poderes especiales para actuar en defensa y seguridad de Venezuela».

Subrayó que una intervención militar por parte de Estados Unidos sería considerada un detonante para activar el mecanismo excepcional.

La firma del decreto ocurre días después de que la cadena estadounidense NBC publicara un artículo en el que se mencionaba la posibilidad de un ataque de Estados Unidos contra narcotraficantes dentro de Venezuela, aumentando la tensión entre ambos países.

¿Qué facultades otorga el decreto de conmoción exterior?

En caso de ponerse en marcha, el decreto otorgaría a Maduro facultades para: