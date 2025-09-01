Maduro a energéticas europeas: «No necesitan licencias para producir en Venezuela»

Nicolás Maduro afirmó este lunes que las empresas energéticas de Europa pueden operar en el país sin necesidad de licencias otorgadas por Estados Unidos.

«¿Hasta cuándo Europa se va a subordinar a lo que manden en Washington? Aquí ustedes son libres, vengan a producir, sigamos produciendo con licencias o sin licencias», expresó durante una rueda de prensa con medios internacionales en Caracas.

Chevron y el marco legal

Maduro recordó que la compañía estadounidense Chevron recibió un permiso especial para continuar sus actividades en Venezuela, tras la decisión de Washington de revocar en mayo las licencias generales para la industria petrolera.

No obstante, aseguró que cualquier empresa extranjera —estadounidense, europea u de otro origen— que desee invertir en el sector petrolero «será siempre bienvenida», siempre que lo haga en el marco de la Ley y de la Constitución venezolana.

El gobernante reiteró sus críticas a las sanciones económicas y acusó a Europa de supeditar sus decisiones energéticas a los dictámenes de Washington. «Aquí hay libertad y voluntad de producir. Venezuela está abierta a la inversión», sostuvo.

Con información de EFE