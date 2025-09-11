Maduro proyecta un crecimiento del 9% del PIB en 2025

septiembre 10, 2025 8:05 PM
emergencia económica Maduro EEUU
Foto: referencial

Nicolás Maduro afirmó este miércoles que Venezuela podría cerrar 2025 con un crecimiento del 9% del Producto Interno Bruto (PIB), durante una jornada de trabajo dedicada a la seguridad y soberanía alimentaria en el estado Miranda.

El anuncio se realizó en la empresa avícola Industrias Pollo Premium 5.8, C.A., en Carrizal, donde Maduro destacó que la planta produce 90.000 pollos diarios y genera 140 empleos directos. Según dijo, la compañía tiene «miras a la exportación» y forma parte de lo que calificó como un nuevo modelo productivo nacional.

El gobernante sostuvo que la producción de pollo creció 188% en los últimos cuatro años y que el sector avícola registra actualmente una expansión anual de entre 8% y 10%, en línea con el comportamiento esperado de la economía.

Abastecimiento económico

En el mismo acto, Maduro aseguró que el abastecimiento económico pasó del 20% en 2017 al 99,1% en 2025, tras ocho años de crecimiento progresivo. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la metodología empleada para calcular ese indicador ni los rubros considerados.

El recorrido por la planta contó con la presencia del gobernador de Miranda, Elio Serrano, la alcaldesa de Carrizal, Jennifer Mujica, y autoridades del sector alimentario.

Aunque desde el gobierno se destaca una mayor disponibilidad de productos y un repunte en la producción nacional, economistas y gremios han señalado que persisten retos relacionados con la inflación, el poder adquisitivo de la población y la sostenibilidad de la industria local.

