Movilización de pasajeros por Maiquetía creció 60% en la temporada vacacional

agosto 25, 2025 11:42 AM
Aeropuerto de Maiquetia vuelos
El Aeropuerto Internacional de Maiquetía registró un incremento de 60% en la movilización de pasajeros durante la temporada vacacional, impulsado por el auge de destinos turísticos nacionales y la mayor planificación de los viajeros.

Entre las rutas más demandadas destacan Nueva Esparta, Táchira, Maracaibo, Los Roques y Canaima. De acuerdo con Germán Volcán, prestador de servicios turísticos, los vuelos hacia Los Roques y Porlamar concentran la mayor frecuencia. «Porlamar suele mantener un alto volumen durante todo el año, pero en temporada alta la demanda es todavía mayor», señaló a Unión Radio.

Los precios de los boletos aéreos parten desde los 50 dólares, dependiendo de la aerolínea y el destino. Además, las agencias de viaje han reforzado su oferta con planes que incluyen boleto, hospedaje y facilidades de pago, como esquemas de financiamiento con un 50% de inicial y el resto en cuatro cuotas.

Esta modalidad ha permitido que muchos pasajeros organicen sus viajes con mayor anticipación, lo que ha derivado en un fuerte repunte en la demanda de vuelos internos durante este período.

En cuanto a destinos internacionales, España y Colombia figuran como los más solicitados.

