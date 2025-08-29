Alcalde de Maracaibo anuncia operativos contra comercios que aplican el “dólar especulativo”

El alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, informó que la mayoría de las denuncias recientes por cobros indebidos recaen sobre comerciantes del mercado comunal «Las Pulga»s, en el casco central de la ciudad, donde se detectaron precios fijados hasta 40 puntos por encima de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) referente al dólar.

«Debido a que las denuncias han sido puntuales, la actuación de la policía, junto con los organismos competentes, va a ser también muy puntual. Desde hace tres días hemos recopilado información, ya está siendo procesada y vamos a tomar medidas porque este es un acto especulativo que va en contra de la ciudadanía y de la economía», señaló el mandatario local.

Di Martino indicó que las supervisiones no solo se concentrarán en el mercado popular, sino que también se extenderán a algunas cadenas de farmacias, donde se han registrado, según él, incrementos abruptos en productos de alta demanda, entre ellos bastones y sillas de ruedas.

«Hemos visto que en algunos locales, lo que llaman ‘farma x’, los precios cambian de la noche a la mañana. Bastones y sillas de ruedas pasan de un monto a otro sin justificación, y exhorto a esos comercios: vamos a tomar medidas por ese cambio abrupto de precios», advirtió en declaraciones a medios regionales.

El alcalde aseguró que en los próximos días la Policía de Maracaibo (Polimaracaibo), en conjunto con el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemac), intensificará los operativos de control en la ciudad. Los establecimientos que apliquen el llamado «dólar especulativo» se enfrentarán a sanciones económicas.

