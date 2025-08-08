Maratón CAF 2026 suma categoría de 10K y aspira a su mayor participación histórica

El Maratón CAF presentó su edición 2026 con una novedad que busca ampliar el alcance de la competencia: por única vez, se incorporará una categoría recreativa de 10 kilómetros, con la expectativa de reunir a 10.000 corredores en total, la cifra más alta en la historia del evento. El lema de este año: «Corre la décima», en alusión a su décima edición.

«Esta es una fiesta nacional, cada uno de los estados de Venezuela está representado. También necesitamos más mujeres en el maratón 2026, ojalá lleguemos al 50% de participación», señaló Marisol Barrera, presidenta del Comité Organizador, quien recordó que las inscripciones estarán abiertas del 1 de septiembre al 8 de diciembre, o hasta agotar cupos.

Por su parte, Christian Asinelli, vicepresidente de Programación Estratégica de CAF, destacó el carácter internacional del evento: «Para nosotros, como banco de desarrollo, es muy importante que haya corredores de todas las nacionalidades de América Latina y el Caribe. Este maratón no tiene nada que envidiarle a los mejores del mundo».

Inclusión, sostenibilidad y récords femeninos

El Maratón CAF ha incrementado de forma sostenida la participación femenina, que en 2025 alcanzó el 39%. En movilidad reducida, pasó de 4 participantes en 2011 a 24 en 2025, e incorporó la distancia de 42K desde 2024.

En materia de sostenibilidad, el evento acumula reconocimientos del Council for Responsible Sport: Silver (2015), Gold (2017) y Evergreen, la máxima certificación, obtenida en 2023, 2024 y 2025. Esto avala su aplicación de buenas prácticas sociales y medioambientales, reafirmando el compromiso de CAF con el desarrollo sostenible.

Además, la ruta ha sido medida y certificada desde su primera edición por World Athletics y cuenta con aval de la Association of International Marathons and Distance Races (AIMS). En total, más de 67.000 corredores de 27 países han participado en sus diez ediciones.

También puede leer: CAF y cervecerías de la región impulsan la inclusión financiera

Un legado para el running venezolano

En el evento de lanzamiento, se presentó el spot promocional 2026 y un panel testimonial con atletas, organizadores y voluntarios. Luis Enrique Berrizbeitia, exvicepresidente ejecutivo de CAF y creador del maratón, recordó su impacto: «Han surgido un montón de clubes de todos los estados y aumentó el número de carreras en el interior del país. Este evento tiene una gran dimensión».

El Maratón CAF 2026 se perfila así como una cita deportiva, cultural y social de alcance regional, donde la inclusión, la sostenibilidad y la masiva participación prometen marcar un nuevo hito.

Con información de nota de prensa