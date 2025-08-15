Cámara de Comercio de Nueva Esparta: temporada vacacional en Margarita supera a la anterior

La temporada vacacional en la isla de Margarita muestra signos de recuperación frente al año pasado, con un mayor movimiento en los sectores comercial y turístico, según la presidenta de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, Raquel Uribe.

«Estamos mejor. Yo tengo un pequeño hotel y la mejor evidencia es comparar cómo evolucionó la temporada pasada y cómo va este año, especialmente con miras a la celebración de la Virgen del Valle», afirmó en una entrevista concedida a Unión Radio.

Uribe destacó avances en materia de importaciones a través del Puerto Internacional de Guamache, tras alcanzar un acuerdo con las autoridades para desaduanar 60 contenedores con alimentos y artículos personales. El proceso había estado detenido por «una confusión» en la interpretación de una norma vigente desde hace 25 años.

Hacia una reforma del Puerto Libre

La dirigente empresarial explicó que se han identificado artículos de la Ley de Puerto Libre que requieren revisión, con el objetivo de presentar una propuesta de reforma. Subrayó la importancia de contar con un marco legal claro que facilite los procesos y brinde seguridad a los operadores económicos.

Uribe confía en que, durante el segundo semestre de 2025, pueda aprobarse una nueva Ley de Puerto Libre con vigencia prolongada. «Ojalá tenga duración por más de 25 años», expresó.