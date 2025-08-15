Cámara de Comercio de Nueva Esparta: temporada vacacional en Margarita supera a la anterior

agosto 15, 2025 10:49 AM
Polacos Margarita vuelos
Foto: Mintur

La temporada vacacional en la isla de Margarita muestra signos de recuperación frente al año pasado, con un mayor movimiento en los sectores comercial y turístico, según la presidenta de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, Raquel Uribe.

«Estamos mejor. Yo tengo un pequeño hotel y la mejor evidencia es comparar cómo evolucionó la temporada pasada y cómo va este año, especialmente con miras a la celebración de la Virgen del Valle», afirmó en una entrevista concedida a Unión Radio.

Uribe destacó avances en materia de importaciones a través del Puerto Internacional de Guamache, tras alcanzar un acuerdo con las autoridades para desaduanar 60 contenedores con alimentos y artículos personales. El proceso había estado detenido por «una confusión» en la interpretación de una norma vigente desde hace 25 años.

También puede leer: Consecomercio impulsa modernización del Puerto Libre en su 25° aniversario

Hacia una reforma del Puerto Libre

La dirigente empresarial explicó que se han identificado artículos de la Ley de Puerto Libre que requieren revisión, con el objetivo de presentar una propuesta de reforma. Subrayó la importancia de contar con un marco legal claro que facilite los procesos y brinde seguridad a los operadores económicos.

Uribe confía en que, durante el segundo semestre de 2025, pueda aprobarse una nueva Ley de Puerto Libre con vigencia prolongada. «Ojalá tenga duración por más de 25 años», expresó.

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.