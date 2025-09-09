Hoteles de Nueva Esparta celebran temporada vacacional con ocupación del 60%

La temporada de vacaciones escolares cerró con resultados alentadores en la isla de Margarita. Según cifras de la Cámara Hotelera del Estado Nueva Esparta (Cahotel), los establecimientos reportaron una ocupación promedio de entre 60 y 70%, con algunos alcanzando hasta 90%, especialmente aquellos que recibieron visitantes de Rusia y Trinidad.

Para el presidente del gremio, Roger Grandín, el comportamiento de la temporada confirma que el turismo insular atraviesa una fase de consolidación y que el destino se perfila como uno de los más competitivos del Caribe.

En conversación con Fedecámaras Radio, aseguró que la recuperación no se debe únicamente al flujo de turistas nacionales, que sigue siendo fundamental, sino también al creciente interés de viajeros internacionales. Agregó que Margarita está viviendo un proceso de organización que le ha permitido diversificar su atractivo con nuevas experiencias que refuerzan su posicionamiento regional.

Turismo religioso, deportivo y de compras impulsan la isla

Las festividades de la Virgen del Valle, recientemente celebradas, volvieron a convocar a miles de devotos, consolidando al turismo religioso como uno de los pilares de la agenda. A finales de septiembre, la isla se vestirá de deporte con el evento internacional de natación en aguas abiertas Ocean Man, que atraerá a atletas y acompañantes de distintos países.

En paralelo, el comercio se prepara para un mes clave con la campaña Black October, diseñada para conmemorar el 25 aniversario de la Ley de Puerto Libre y estimular las compras en Nueva Esparta.

El incremento de vuelos nacionales desde varias ciudades venezolanas, junto con nuevas rutas internacionales, ha facilitado la llegada de turistas. A ello se suma el fortalecimiento del transporte marítimo, con la incorporación del ferry Najibito, que conecta a la isla con Cumaná, ampliando las alternativas de traslado.

También puede leer: El 95% de las nuevas empresas en Cúcuta son de origen venezolano

Parques, gastronomía y comercios: una oferta renovada

La reapertura de parques temáticos como el antiguo Diverland y el Parque El Agua, la modernización de la gastronomía local y la expansión de los centros comerciales complementan la experiencia de los visitantes en Nueva Esparta. Grandín enfatizó, además, el compromiso del sector formal con la calidad del servicio, un factor que busca contrarrestar la competencia de los alojamientos informales.

“Margarita está más organizada y preparada que nunca para recibir a los turistas, con seguridad, variedad y la hospitalidad que nos caracteriza”, afirmó el presidente de Cahotel. Con estos resultados, el empresariado hotelero confía en que la isla continúe consolidándose como un destino seguro, atractivo y sostenible dentro y fuera de Venezuela.