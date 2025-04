Margarita una gran oportunidad de inversión

Guillermo García N.- La Isla de Margarita sin duda alguna presenta actualmente una de las mayores oportunidades de inversión en Venezuela. No solo la potencialidad del desarrollo del turismo nacional e internacional, sino con las posibilidades que puede brindar para el desarrollo de muchos otros sectores económicos (pesquero, agroindustrial, energía, tecnológico, médico, Comercio exterior, portuario y financiero) esto dentro de la Ley de la Zona Económica Especial (ZEE) promulgada el 20 de julio de 2022, para el desarrollo de nuevos modelos económicos.

La Zona Económica Especial de Margarita

La ZEE de Margarita comprende los 11 municipios del estado Nueva Esparta, así como el municipio de la Isla de Coche. La Isla de Margarita es la isla más importante del sur del Caribe, está interconectada internacionalmente con el Aeropuerto Internacional del Caribe, Aeropuerto de la Isla de Coche, Puerto Internacional del Guamache, Puerto de Punta de Piedras.

Zonas Económicas Especiales: los incentivos que brinda

Las empresas nacionales o extranjeras, públicas, privadas, mixtas o comunales que se asienten dentro de las poligonales establecidas en los decretos de Zonas Económicas Especiales, previa suscripción del respectivo Convenio de Actividad Económica, a los fines de ejecutar su respectivo proyecto de actividad económica, podrán beneficiarse de los siguientes incentivos:

Reintegro del ISLR declarado y pagado en los porcentajes progresivos que serán restituidos al contribuyente con la finalidad de impulsar los procesos productivos para la exportación, de acuerdo con los siguientes parámetros:

Hasta el 100% del impuesto declarado y pagado por un período de 4 años, contados a partir del inicio de operaciones de la actividad económica desarrollada por las personas jurídicas que participen en la Zona Económica Especial, mediante un Convenio de Actividad Económica. A partir del año 5 hasta el año 6 del inicio de operaciones, el reintegro del impuesto declarado y pagado será de hasta el 100% si la persona jurídica que participe en la Zona Económica Especial mantiene un nivel de exportación de su producción superior al 60%; en caso contrario, el reintegro será del 25%.

Fedecámaras Nueva Esparta optimista

Jesús Irausquín, presidente de Fedecámaras Regional, dijo “que no dudan que este decreto marca un antes y un después porque es la oportunidad de adaptar el desarrollo a la dinámica actual, y el hecho importante es que la Zona Económica no contraviene en nada el régimen de Puerto Libre, lo que pasará es que se fortalecerá lo que ya se ha construido. Señalaron que, de cualquier manera, están claros que el foco de atención para impulsar la región es la mejora de los servicios públicos, (energía. agua potable) ya que de ello depende la productividad en general y del crecimiento de esto las condiciones de vida de todos los pobladores”. Aseguran que se abren nuevas posibilidades para Nueva Esparta, por eso lo fundamental será determinar la implementabilidad de lo aprobado ya que será necesario adaptar leyes, analizar proyectos, priorizar en necesidades, pero lo que consideran más positivo es que a diferencia de otros estados en Nueva Esparta el beneficio es general y no para una zona específica de la región”.

Margarita puede convertirse en la mejor isla del Caribe

El potencial que tiene Nueva Esparta y en particular Margarita es inmenso. Las playas paradisiacas y en las que podrá practicar algún deporte náutico. Las playas de la isla son reconocidas por los aficionados a deportes de mar como el surf, submarinismo, windsurf y kitesurf, para su práctica se recomiendan lugares como: La Restinga, Juan Griego, La Galera y Puerto Cruz, entre otras. En lo cultural: La casa natal del General Juan Bautista, la Batería de la Libertad y el Faro Palomar, también monumentos históricos como el Fortín de la Libertad, el castillo San Carlos de Borromeo y el castillo de Santa Rosa de la Eminencia, sus pueblos coloniales, reflejo del paso por el Caribe de los conquistadores españoles.

Ecoturismo

Nueva Esparta no solo es lindas playas, es también montañas y ecoturismo. El concepto de ecoturismo, el cual abarque, más que playas y comercio, la protección del medio ambiente e incluyendo ecosistemas vinculados como la exploración de espacios de montaña, la gastronomía, la cultura artesanal y, adicionalmente, complementar con la cultura musical local y con el turismo histórico y el religioso, éste por la veneración a la Virgen del Valle.

Inversión hotelera e inmobiliaria

La inversión hotelera e inmobiliaria privada en Margarita en los últimos años ha sido importante. Se abren grandes oportunidades tanto en el sector de hotelería y posadas como en la inversión inmobiliaria a precios que en gran proporción están a niveles por debajo del precio de reposición de esos inmuebles y muy por debajo de los precios de inmuebles de similares características en las islas del caribe.

El mercado de valores un actor de importancia y catalizador del mercado

El mercado de valores puede servir en los actuales momentos como un gran aliado en la financiación de proyectos turísticos, y de servicios conexos al sector, a través de emisiones de títulos valores y vehículos de inversión especializados. Hay todo un mundo allí para desarrollar y al cual la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) quiere brindar apoyo a través de Resoluciones, normas – Leyes e instrumentos de inversión del mercado de valores. Por ejemplo, se pudiesen crear fondos de inversión (Sociedades en promoción especializadas) o Entidades de Inversión Colectiva, en el área turística promovidos por el sector privado, los cuales podrían invertir en proyectos turísticos o en el desarrollo de empresas conexas al sector, a través de la inversión en Unidades de inversión de los fondos. También podrían estructurarse esquemas de participaciones vía titularización de activos o hipotecarias o títulos de deuda o de acciones preferidas de los diferentes proyectos para que muchos de estos desarrollos puedan culminarse y ponerse operativos.

A través del mercado de valores y la creación de diferentes instrumentos y vehículos de inversión estaríamos permitiendo que la gran masa de trabajadores y público en general pasen a participar de estas inversiones o ser dueños en proporción a su inversión de los proyectos turísticos que se desarrollen, o de las empresas de servicio y transporte (aéreo, fluvial, terrestre) que se creen; del mismo modo que los trabajadores y empleados de dichas empresas se convertirían en socios y accionistas de las empresas donde trabajan.

La inversión en turismo a través del mercado de valores no solo desarrollaría iniciativas turísticas y de culminación de proyectos paralizados, sino que también permitiría que los pequeños y medianos ahorristas e inversionistas puedan participar de estos desarrollos, solo limitado antes a grandes inversionistas. El desarrollo de la inversión turística en Venezuela es posible a través del mercado de valores.

Conectividad aérea fundamental

La conectividad área y aumento de frecuencias y líneas aéreas, vuelos chárter o servicios de empresas con permisos RAV136 que cubran las rutas es fundamental. En tal sentido, la oferta de habitaciones que se tiene en el área turística; a nivel de hoteles, posadas y apartamentos vacacionales, supera con creces, aproximadamente 10 veces, las plazas disponibles en la actualidad en conectividad aérea y marítima. Este es un asunto que se debe resolver, es un gran cuello de botella que impide el incremento del número de visitantes. Este es un tema que debe ser bien analizado con el Ejecutivo Nacional y con el sector privado, líneas aéreas, para lograr la necesaria afluencia de visitantes que permita alcanzar la reactivación del turismo en Nueva Esparta. Nuevas empresas aéreas y marítimas deben ser promovidas por el sector privado dentro de la ZEE.

Centro de Servicios Financieros

La Alcaldía de Mariño facilitará la instalación del Centro de Servicios Financieros, que forma parte de las propuestas del Plan Estratégico de Desarrollo del municipio Mariño que ya se ha presentado, en reuniones previas a la firma del decreto de ZEE, con el que se creará el Centro Financiero de Nueva Esparta. “Con la instalación de este centro de servicios, podremos generar las condiciones para las actividades económicas que se materialicen en Mariño para la exportación y generación de divisas”. Dentro de este Centro Financieros podrían establecerse bancos internacionales y Casas de Bolsa autorizadas.

@asesorfinaciero

Las opiniones expresadas en los artículos publicados en la sección OPINIÓN de finanzasdigital.com son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan ni reflejan necesariamente la postura de este medio, sus directivos, colaboradores o cualquier institución o entidad relacionada. El contenido publicado en esta sección es meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero, económico, legal, político ni de ningún otro tipo. finanzasdigital.com no se hace responsable por las interpretaciones, decisiones o acciones tomadas con base en la información contenida en estos artículos. Los autores son responsables de garantizar que sus publicaciones cumplen con las leyes y normativas aplicables.