Reuters: Venezuela recurre a las criptomonedas para aliviar la falta de divisas

El mercado cambiario venezolano empieza a abrir espacio a las criptomonedas como alternativa para el sector privado, en medio de la caída en la disponibilidad de dólares por las sanciones petroleras.

Fuentes del sector financiero y empresarial confirmaron que desde junio algunas operaciones se realizan en Tether (USDT), la stablecoin anclada al dólar. Los bancos autorizados ofrecen estas transacciones a empresas locales, que deben contar con billeteras digitales avaladas por el Gobierno y pagan en bolívares.

El movimiento responde a un entorno cada vez más estrecho. Las sanciones de Estados Unidos han limitado los ingresos en efectivo de Pdvsa, mientras la licencia otorgada a Chevron permite exportar crudo pero impide que esos flujos lleguen al Gobierno. Como consecuencia, la inyección de divisas del Banco Central cayó 14% en lo que va de año frente a 2023, según estimaciones privadas.

En este vacío, el Ejecutivo explora vías «no tradicionales», reseñó Reuters. La vicepresidenta Delcy Rodríguez reconoció en agosto que se están aplicando nuevos mecanismos de gestión cambiaria, sin dar mayores detalles. Analistas consultados señalan que una parte de las exportaciones petroleras ya se cobra en USDT y que esos fondos estarían irrigando al mercado.

Ecoanalítica calcula que en julio circularon 119 millones de dólares en criptomonedas para el sector privado, cifra modesta frente a los más de 2.000 millones que el emisor ha colocado en siete meses, pero con potencial de crecimiento.

«Las criptomonedas ofrecen margen de maniobra en un escenario donde la disponibilidad de divisas siempre tiene un techo», afirmó el diputado Orlando Camacho, presidente de un gremio empresarial oficialista.

En la práctica, las compañías pueden usar USDT para importar insumos, pagar proveedores en el exterior o convertirlos en dólares. Y aunque no existen cifras oficiales, los actores del mercado coinciden en que esta válvula de escape podría ganar terreno mientras persistan las restricciones financieras.

Con información de Reuters