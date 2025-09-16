Alquileres en Caracas: entre $400 y $1.500, la oferta que más demanda genera

El mercado inmobiliario en Caracas muestra un panorama claro: aunque la mayoría de las ofertas están dirigidas a la venta, la mayor demanda se concentra en los alquileres, con precios que van desde los $400 hasta los $1.500 mensuales, según informó Fernando Di Geronimo, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana (CIM).

Di Geronimo detalló que el 75% de las propiedades disponibles son para venta, mientras que apenas el 25% corresponde a alquileres. «Se alquila más de lo que se vende y la gente busca esos alquileres», señaló en entrevista con Unión Radio.

El perfil de los interesados es principalmente clase media, incluyendo venezolanos que regresan al país y encuentran oportunidades atractivas en el mercado.

Precios según la zona

Los valores de alquiler varían considerablemente según la ubicación:

Zonas de Baruta : entre $400 y $420 mensuales.

: entre $400 y $420 mensuales. Sectores al norte de la ciudad: entre $1.000, $1.100 hasta $1.500 mensuales aproximadamente.

Apertura de inmuebles y estabilización de precios

El presidente de la CIM destacó que apartamentos que permanecieron cerrados por décadas, debido a la migración, han comenzado a ponerse nuevamente en alquiler en los últimos 2 o 3 años, impulsando la oferta y dando confianza al mercado.

Además, aseguró que los precios tienden a estabilizarse, alcanzando niveles considerados justos: «En los años 60, 70 y 80 los apartamentos estaban sobrevaluados, ahora tienen un precio más acorde con la realidad del mercado».

Venezuela cuenta con los precios de metro cuadrado más bajos de Latinoamérica, una ventaja que puede atraer a inversionistas tanto nacionales como extranjeros, afirmó Di Geronimo. «La oferta actual es competitiva no solo a nivel nacional, sino mundial», concluyó.