En Argentina sube la presión laboral aunque el desempleo sigue en 7,6%

El mercado de trabajo en Argentina mostró señales mixtas durante el segundo trimestre de 2025, según el último informe del Indec. La tasa de desocupación se mantuvo en 7,6%, igual que en el mismo período del año anterior, aunque con diferencias por regiones y género: 8,5% entre las mujeres y 6,8% entre los varones.

La tasa de actividad se ubicó en 48,1%, apenas por debajo del trimestre previo, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 44,5%, con un leve repunte de 0,1 puntos porcentuales frente a los primeros tres meses del año.

La presión laboral total, que combina a desocupados, subocupados y ocupados que buscan mejorar sus condiciones, se elevó a 30,5% de la población económicamente activa. Este aumento se explicó principalmente por el crecimiento de los ocupados demandantes de empleo, que pasaron de 16,1% a 17,1%.

El informe también destacó que el 11,6% de la población económicamente activa está subocupada, es decir, trabaja menos de 35 horas semanales y está disponible para hacerlo más.

También puede leer: Ajuste fiscal y menor inflación: claves del Presupuesto 2026 de Argentina

Avanza la informalidad

Uno de los datos más relevantes fue el aumento de la tasa de informalidad, que alcanzó el 43,2% de los ocupados, 1,6 puntos más que un año atrás. Entre los asalariados, el 37,7% no cuenta con descuento jubilatorio, lo que los ubica en la categoría de informales.

En cuanto a la composición del empleo, el 72,4% son asalariados, mientras que el 23,7% trabaja por cuenta propia. El resto corresponde a patrones y trabajadores familiares sin remuneración.

La brecha de género persiste: la tasa de empleo femenina fue de 47,6% frente al 64,9% de los varones. Por regiones, el Gran Buenos Aires mostró la mayor tasa de desocupación (8,7%), seguido por la región Pampeana (7,4%). En contraste, el Noroeste y la Patagonia registraron los niveles más bajos, ambos con 4,7%.