Empleo en EEUU se estanca en agosto: apenas 22.000 nuevos puestos

El mercado laboral estadounidense dio pocas señales de dinamismo en agosto. Según el informe oficial publicado este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), la economía sumó apenas 22.000 puestos de trabajo, confirmando una tendencia de escaso movimiento que se arrastra desde abril. La tasa de desempleo se mantuvo en 4,3%, prácticamente sin variaciones.

El mes mostró un contraste marcado: el sector salud añadió 31.000 empleos, aunque por debajo del ritmo promedio de los últimos 12 meses, mientras que el gobierno federal recortó 15.000 plazas y la minería, junto con petróleo y gas, perdió 6.000. El empleo en manufactura también retrocedió (-12.000), golpeado por una caída de 15.000 en la fabricación de equipos de transporte, afectada en parte por huelgas.

En paralelo, el comercio mayorista continuó a la baja (-12.000 puestos) y suma una pérdida de 32.000 desde mayo. Otras ramas clave, como construcción, comercio minorista, servicios financieros, transporte y ocio, mostraron escasa o nula variación.

Mercado laboral menos vigoroso

En total, 7,4 millones de personas permanecen desempleadas, una cifra estable frente al mes anterior. La proporción de parados de larga duración (más de 27 semanas sin trabajo) alcanzó 1,9 millones, lo que equivale a un cuarto del total de desempleados.

El reporte también refleja que la participación laboral se mantuvo en 62,3%, con una relación empleo-población de 59,6%, ambas levemente más bajas que hace un año. Mientras, 4,7 millones de personas trabajan a tiempo parcial de manera involuntaria porque no logran acceder a plazas de tiempo completo.

Sueldos siguen creciendo, pero a menor ritmo

En cuanto a los salarios, el promedio por hora en el sector privado subió un 0,3% en agosto, hasta 36,53 dólares, lo que representa un alza anual del 3,7%. Entre los trabajadores de base, los ingresos alcanzaron 31,46 dólares por hora tras un incremento mensual de 0,4%.

La duración promedio de la semana laboral permaneció sin cambios en 34,2 horas, aunque en la manufactura descendió levemente a 40 horas.

Además, las cifras de meses previos fueron ajustadas: junio pasó de un leve crecimiento a una pérdida neta de 13.000 empleos, mientras que julio fue revisado al alza, con 79.000 nuevos puestos. En conjunto, el empleo en ambos meses terminó siendo 21.000 menor a lo reportado inicialmente.