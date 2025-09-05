Mercados argentinos enfrentan volatilidad en vísperas de elección clave

Los mercados financieros de Argentina llegan bajo presión a las elecciones de mitad de mandato del presidente Javier Milei, en medio de tensiones políticas y cambiarias que han golpeado al país en las últimas semanas.

El índice accionario de Buenos Aires retrocedió más de un 14% en agosto, su peor desempeño desde febrero de 2024, mientras que los bonos soberanos en dólares también registraron ventas y el peso mayorista se depreció aceleradamente, lo que llevó al Tesoro a intervenir en el mercado cambiario.

La atención está puesta en los comicios de este domingo en la provincia de Buenos Aires (PBA), donde se medirá la fuerza del peronismo frente al oficialismo. El Gobierno busca mantener la gobernabilidad en un escenario marcado por las reformas económicas y recientes cuestionamientos políticos.

Un escándalo que involucra a Karina Milei, hermana y principal asesora del presidente, ha generado tensiones luego de que surgieran grabaciones en las que se mencionaban presuntos sobornos. Milei rechazó las acusaciones y las calificó de falsas. Sin embargo, la situación coincidió con un revés legislativo, cuando el Congreso anuló su veto a un proyecto de ley que incrementa el gasto en programas sociales.

También puede leer: Wall Street marca nuevos récords apoyado en apuestas de recorte de tasas

Reacción de los mercados

El peso argentino acumula una depreciación del 6% desde que estalló el escándalo, mientras que el rendimiento de los bonos soberanos superó el 13%, por encima del nivel que permitiría recuperar acceso a financiamiento internacional.

Aun así, algunos bancos de inversión sostienen perspectivas favorables a mediano plazo. En una nota, JP Morgan recomendó sobreponderar deuda argentina, argumentando que, si el Gobierno evita un resultado electoral adverso que comprometa la estabilidad política, los activos del país podrían ofrecer valor.

Con información de Reuters