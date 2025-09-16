Bolsas globales suben y el dólar retrocede

Las bolsas mundiales operaban el martes con avances moderados en las bolsas y debilidad del dólar, en un contexto de crecientes apuestas a que la Reserva Federal (Fed) reducirá los tipos de interés esta semana.

El índice MSCI de acciones mundiales avanzaba un 0,15%, alcanzando un nuevo máximo histórico. En contraste, el STOXX 600 europeo retrocedía un 0,15%, afectado por caídas en bancos y aseguradoras, sectores sensibles a las tasas de interés. Los inversores descuentan sólo un 40% de probabilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) recorte tipos en 25 puntos básicos antes de junio de 2026, frente al 50% de la semana pasada.

En Estados Unidos, los futuros del S&P 500 y del Nasdaq cotizaban estables, tras los récords alcanzados el lunes. Los mercados ya anticipan 127 puntos básicos de recortes de la Fed hasta julio de 2026, lo que eleva las expectativas en torno a las decisiones del banco central.

La atención de la semana se centra también en otras decisiones monetarias: el Banco de Canadá podría recortar un cuarto de punto sus tasas, mientras que el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra mantendrían su política sin cambios.

En Asia, el índice MSCI de la región sin Japón tocó un máximo de más de cuatro años y cerró con un alza marginal del 0,03 %. En Japón, los índices Nikkei y Topix marcaron nuevos récords.

Divisas y materias primas

Las expectativas de un recorte de tasas en EE.UU. debilitaron al dólar, que cayó a su nivel más bajo desde el 4 de julio frente a una cesta de divisas. La libra esterlina alcanzó los 1,3630 dólares, máximo de más de dos meses, mientras que el euro avanzó a 1,1795 dólares, su nivel más alto desde principios de julio.

En materias primas, el Brent caía un 0,37 % hasta 67,19 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense bajaba un 0,23 % a 63,07 dólares. En contraste, el oro al contado alcanzó un nuevo máximo histórico de 3.697,05 dólares la onza, apoyado por la debilidad del dólar.

Con información de Reuters