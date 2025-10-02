Mercantil restablece el acceso a su banca en línea y móvil tras falla técnica

El banco Mercantil anunció este jueves 2 de octubre que sus servicios de Banca en Línea y Banca Móvil ya se encuentran operativos, luego de una incidencia que afectó el acceso a estas plataformas durante el día anterior.

«Nuestra Banca en Línea y Banca Móvil se encuentran operativas. Invitamos a nuestros clientes a realizar sus operaciones con normalidad. Gracias por su comprensión», informó la entidad a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) a las 3:44 de la tarde.

El miércoles 1 de octubre, a las 12:39 de la tarde, la institución había comunicado que presentaba «una incidencia que afecta el ingreso» en ambos canales digitales, aunque aclaró que las redes de cajeros automáticos y puntos de venta operaban con normalidad.

«Trabajamos para restituir estos servicios lo antes posible, lamentamos los inconvenientes que esta falla pueda generar», señaló en ese momento.

Hasta el cierre de esta nota, Mercantil no ha ofrecido detalles sobre las causas de la falla ni la duración exacta de la interrupción. No obstante, usuarios en redes sociales habían reportado dificultades continuas para ingresar a las plataformas digitales desde horas de la mañana del miércoles.

#Mercantilinforma Estimados usuarios, presentamos una incidencia que afecta el ingreso a nuestra Banca en Línea y Banca Móvil. Las redes de cajeros automáticos y puntos de venta se encuentran operativas. Trabajamos para restituir estos servicios lo antes posible, lamentamos los… — Mercantil Banco (@MercantilBanco) October 1, 2025

