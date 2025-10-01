Mercantil reporta falla en su banca en línea y móvil

El banco Mercantil informó este lunes que presenta una incidencia que impide el acceso a su Banca en Línea y Banca Móvil.

«Presentamos una incidencia que afecta el ingreso a nuestra Banca en Línea y Banca Móvil. Las redes de cajeros automáticos y puntos de venta se encuentran operativas. Trabajamos para restituir estos servicios lo antes posible, lamentamos los inconvenientes que esta falla pueda generar», señaló la entidad en X.

Hasta el momento, Mercantil no ha precisado las causas de la falla ni ha ofrecido un estimado de tiempo para la recuperación de los canales digitales.

Aunque la institución aseguró que los cajeros automáticos y puntos de venta continúan operativos, la interrupción en los canales digitales generó una ola de reclamos entre los clientes, quienes afirmaron que las fallas se han vuelto frecuentes.

«Eso ya es un problema recurrente, cosa que no pasaba antes. Ahora se volvió rutina; en vez de seguir mejorando, lo que vemos es un deterioro en sus servicios”, comentó un usuario en la plataforma. Otro fue más directo: “Ustedes están peor cada día. Las fallas son a diario, ya se parecen al Banco de Venezuela. Le están haciendo competencia por el pésimo servicio».

También se reportaron casos de operaciones afectadas. «Ayer hice un pago móvil y me lo debitaron, pero a la persona no le cayó el dinero. El banco dio error por la app. Pensé que no había debitado nada hasta que vi la cuenta. Estoy huyendo del Venezuela por sus fallas constantes, ¿ahora también Mercantil?”, escribió otro cliente.

«¿Otra vez? ¡Hagan algo! El sistema de antes era mil veces mejor. Ahora es un desastre», reclamó otro usuario. Mientras que uno más exigió protocolos más sólidos: «Arreglen eso. No es normal en los bancos. Deben tener protocolos para emergencias; no pueden pensar que cualquier falla la tiene que pagar el usuario esperando y causándole inconvenientes».