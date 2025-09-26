Sheinbaum propone diálogo con China tras investigación por aranceles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que su Gobierno busca instalar una mesa de diálogo “de alto nivel” con China, luego de que Pekín abriera una investigación formal por las medidas arancelarias que evalúa aplicar el país latinoamericano.

“Nosotros estamos proponiendo una mesa de trabajo de alto nivel para poder platicar (…) Tenemos muy buena relación con China. Nos interesa tener diálogo en mesas de trabajo para que entiendan por qué se toman estas medidas”, señaló la mandataria en su conferencia matutina.

Investigación china y respuesta mexicana

El Ministerio de Comercio de China informó el jueves que indagará la propuesta mexicana de elevar los aranceles a 1.463 fracciones arancelarias, así como otras restricciones aplicadas en los últimos años contra bienes y capitales chinos.

Sheinbaum justificó la iniciativa mexicana al asegurar que no está dirigida únicamente a China, sino que forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la balanza comercial. “En cerca de cuatro años aumentaron las importaciones de nuestro país cerca de 83%. También aumentaron las exportaciones. Y lo que queremos es producir más en México”, subrayó.

También puede leer: México: uso del efectivo se reducirá a la mitad para 2030

Contexto económico y comercial

En el Paquete Económico 2026, la administración de Sheinbaum incluyó la posibilidad de aplicar aranceles de hasta 50%, dentro de los límites permitidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las medidas impactarían a sectores estratégicos como automóviles, autopartes, acero, plásticos, textiles, calzado y juguetes.

De aprobarse en el Congreso, estos gravámenes cubrirían importaciones por 52.000 millones de dólares, equivalentes al 8,6 % del total nacional.

La presidenta insistió en que la decisión no debe interpretarse como un signo de tensiones comerciales, sino como un esfuerzo por fortalecer la economía mexicana. “Tenemos muy buenas relaciones con China. (La decisión) es un asunto de fortalecimiento de nuestra economía”, sostuvo, y añadió que ya planteó al embajador chino en México la creación de mesas de trabajo conjuntas.

Con información de EFE