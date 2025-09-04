Con entradas agotadas hasta $350, Venezuela quiere aguarle la fiesta a Messi

La sola posibilidad de ver a Messi en su último partido en casa defendiendo los colores de la «albiceleste» pudo haber influido en que la boletería se agotara en tiempo récord: en menos de cuatro horas ya no había entradas que vender para el duelo con Venezuela en el Monumental, este jueves 4 de septiembre.

Según la información oficial publicada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los precios de las entradas para este partido oscilan entre los 90.000 pesos argentinos ($66) y 480.000 pesos equivalentes a ($353).

Popular adultos: 90.000 ARS / $66

Popular menores: 29.000 ARS / $21

Sívori / Centenario Alta: 158.000 ARS / $116

Sívori / Centenario Media: 320.000 ARS / $235

San Martín / Belgrano Alta: 260.000 ARS / $191

San Martín / Belgrano Baja: 450.000 ARS / $331

San Martín / Belgrano Media: 480.000 ARS / $353

«Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos», dijo el astro argentino a Apple TV la semana pasada. Es por ello que la prensa internacional bautizó el evento como «Messipalooza», combinando el apellido del capitán con el sufijo «-palooza» (como en «Lollapalooza»), para transmitir la idea de una gran fiesta en torno a su figura.

Pero la Vinotinto no llega a Buenos Aires con espíritu de invitada. Fernando «Bocha» Batista, compatriota de Messi y actual DT de Venezuela, declaró a ESPN que quiere “arruinar” el «Messipalooza», aunque aclaró que lo dice en el buen sentido.

«Nosotros nos estamos jugando la clasificación, o el repechaje, se lo dijimos a los muchachos nosotros no vinimos a una fiesta, vinimos a jugar algo importante».

Día histórico para la Vinotinto, o para Messi

Héctor Escandell, periodista deportivo, aseguró a Finanzas Digital que este duelo entre Argentina y Venezuela en el Monumental será histórico porque uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos jugará su último partido de Eliminatorias, en referencia a Messi; y por otro, porque «si mañana Colombia le gana a Bolivia y Venezuela logra vencer a la Argentina, estaríamos ante el partido más importante de nuestra historia».

El comunicador recordó que un triunfo de Venezuela en Buenos Aires «sería comparable con las semifinales de la Copa América 2011» e incluso «superaría al Centenariazo» como la victoria de visitante más relevante en la historia del fútbol venezolano.

Sin embargo, Escandell también fue realista: «Lo más probable es que mañana sea una fiesta en el Monumental en el sentido de la despedida de Messi y que sus compañeros le dediquen una celebración». En este escenario, considera que el técnico Fernando «Bocha» Batista podría priorizar el próximo duelo en Maturín contra Colombia, clave en las aspiraciones de la Vinotinto rumbo al Mundial.

«Ya lo vimos contra Ecuador, que partidos de visitante que pudo haber peleado de alguna manera los entregó para concentrarse en el partido de vuelta», explicó, aunque matizó que en esta ocasión Venezuela podría presentar «un mix» de titulares y suplentes.

De cara al planteamiento táctico, Escandell prevé un esquema conservador: «Lo que creo que va a pasar es que Venezuela jugará con una selección que le permita aguantar, cuidando la diferencia de goles, esperando al contragolpe y con un volante cinco que dé equilibrio en el medio».

La Vinotinto, entonces, se debate entre la posibilidad de hacer historia en el Monumental o administrar fuerzas pensando en la clasificación contra Colombia en Maturín. Del otro lado, la Argentina de Messi buscará redondear una jornada que ya es considerada una celebración nacional: el «Messipalooza». Ahora la pregunta ¿Quién impondrá el ritmo en esta fiesta?