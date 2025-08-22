Falla eléctrica paraliza el Metro de Caracas y obliga a activar transporte alterno

El Metro de Caracas informó que este viernes sus líneas subterráneas y sistemas de cables quedaron fuera de servicio comercial debido a una falla eléctrica registrada en la capital.

De acuerdo con las autoridades, la interrupción se produjo a raíz de las lluvias y fuertes vientos que afectaron la subestación eléctrica de El Junquito.

Como medida de contingencia, la empresa de transporte activó unidades superficiales en las estaciones Zona Rental, Propatria, Petare, Las Adjuntas, Zoológico y La Rinconada, con el fin de garantizar la movilidad de los usuarios en los tramos más concurridos del sistema.

Hasta el cierre de esta nota, no se había informado un tiempo estimado para la normalización del servicio.

