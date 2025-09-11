México impondrá un arancel del 50% a los automóviles chinos tras presiones estadounidenses

México prepara un golpe comercial contra las importaciones de vehículos procedentes de China. El gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que incluye un arancel del 50% a los automóviles chinos y de otros países asiáticos, una medida que sigue la línea de las políticas arancelarias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

El anuncio fue realizado este miércoles por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien detalló que la propuesta forma parte de un paquete más amplio que busca elevar los impuestos a más de 1.400 categorías de productos provenientes de naciones sin acuerdo comercial con México.

De aprobarse, la iniciativa afectaría 52.000 millones de dólares en importaciones, según cifras oficiales. Entre los países impactados estarían Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.

Además de los automóviles, se contempla aplicar gravámenes de entre 10% y 50% a bienes como acero, juguetes, motocicletas y textiles.

México, el mayor comprador de autos chinos en el mundo

El arancel propuesto del 50% duplica con creces el nivel actual, que oscila entre 15% y 20%, y representa el máximo permitido bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

De acuerdo con datos de la consultora Automobility, México se convirtió en el principal comprador mundial de automóviles fabricados en China durante el primer semestre del año, superando a Emiratos Árabes Unidos y Rusia.

El argumento del gobierno: proteger empleos e industria

La Secretaría de Economía justificó la medida como un intento de proteger la producción nacional y salvaguardar empleos frente a la entrada de productos asiáticos de bajo costo.

En un documento oficial, la dependencia aseguró que los aranceles ayudarían a proteger hasta 325.000 empleos industriales y manufactureros, que considera en riesgo por la competencia desleal de las importaciones.

Con información de Euronews