México cierra julio con déficit comercial, aunque repuntan las exportaciones

México registró un déficit comercial de 17 millones de dólares en julio, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque las exportaciones crecieron, el impulso no fue suficiente para compensar el aumento de las importaciones.

Las ventas al exterior sumaron 56.708 millones de dólares, un alza de 4% anual. El sector manufacturero brilló con un crecimiento de 5,3%, gracias a maquinaria industrial (+28,7%), equipo científico (+17%) y electrónicos (+10,2%). Pero el rubro automotriz tropezó: cayó 7%, afectado por menores envíos a EE. UU.

También puede leer: El empleo en México se mantiene estable: informalidad aún supera el 54%

El petróleo sigue en picada: las exportaciones bajaron 23%, con el crudo mexicano cotizando en 63.13 dólares por barril, casi 9 dólares menos que hace un año.

Del lado de las importaciones, el país compró bienes por 56.724 millones de dólares, un aumento de 1,7%. Subieron los insumos para la industria (+2,5%), pero bajaron los bienes de capital (-2,2%), señal de cautela en la inversión.

En lo que va del año, México acumula un superávit comercial de 1.416 millones de dólares, revirtiendo el déficit de más de 12 mil millones del mismo periodo en 2024.