México prohíbe importación de calzado terminado para fortalecer la industria nacional

agosto 28, 2025 2:19 PM
Calzado
Foto: Pixabay

El gobierno de México publicó este jueves un decreto que suspende temporalmente la importación de calzado terminado, argumentando que esta práctica perjudica a la industria nacional. El anuncio fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la conferencia matutina.

Ebrard explicó que, aunque la importación de calzado terminado queda suspendida, sí se permitirá traer insumos y materiales necesarios para la fabricación nacional. La medida busca proteger la industria local y garantizar que los productos terminados cumplan con las normativas fiscales y de importación.

Recuperación de empleos y competitividad

El secretario señaló que la prohibición permitirá recuperar e incrementar empleos en la industria del calzado, aumentar la producción nacional, prevenir el contrabando y mejorar la competitividad, ya que muchos zapatos importados no pagaban el IVA correspondiente.

Según datos oficiales, en 2021 México importaba un par de cada seis zapatos producidos en el país; actualmente, la relación es de uno a uno.

La presidenta Sheinbaum destacó que los productos terminados importados deberán pagar impuestos como importación definitiva, y reafirmó que la estrategia forma parte del plan gubernamental para impulsar el distintivo ‘Hecho en México’, fortalecer la identidad de los productos nacionales y promover su competitividad frente a la guerra arancelaria de Estados Unidos.

Con información de EFE

