México prohíbe importación de calzado terminado para fortalecer la industria nacional

El gobierno de México publicó este jueves un decreto que suspende temporalmente la importación de calzado terminado, argumentando que esta práctica perjudica a la industria nacional. El anuncio fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la conferencia matutina.

Ebrard explicó que, aunque la importación de calzado terminado queda suspendida, sí se permitirá traer insumos y materiales necesarios para la fabricación nacional. La medida busca proteger la industria local y garantizar que los productos terminados cumplan con las normativas fiscales y de importación.

Recuperación de empleos y competitividad

El secretario señaló que la prohibición permitirá recuperar e incrementar empleos en la industria del calzado, aumentar la producción nacional, prevenir el contrabando y mejorar la competitividad, ya que muchos zapatos importados no pagaban el IVA correspondiente.

Según datos oficiales, en 2021 México importaba un par de cada seis zapatos producidos en el país; actualmente, la relación es de uno a uno.

La presidenta Sheinbaum destacó que los productos terminados importados deberán pagar impuestos como importación definitiva, y reafirmó que la estrategia forma parte del plan gubernamental para impulsar el distintivo ‘Hecho en México’, fortalecer la identidad de los productos nacionales y promover su competitividad frente a la guerra arancelaria de Estados Unidos.

Con información de EFE