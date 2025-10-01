Microsoft unifica Office y Copilot en una sola suscripción de pago

Microsoft anunció este miércoles el lanzamiento de Microsoft 365 Premium, una nueva suscripción individual que integra sus aplicaciones de productividad clásicas —Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote— con funciones avanzadas de inteligencia artificial a través de Copilot. El plan tendrá un costo de 19,99 dólares al mes.

Según la compañía, Microsoft 365 Premium combina las prestaciones que antes estaban repartidas entre los planes Microsoft 365 Family y Copilot Pro, que dejará de venderse. Los actuales suscriptores de estos planes podrán migrar al nuevo servicio.

Entre las funcionalidades incluidas destacan:

Copilot integrado en todas las aplicaciones de escritorio de Office.

Agentes de razonamiento como Researcher y Analyst, que permiten recopilar, resumir y organizar información en documentos y presentaciones.

Acceso anticipado a herramientas experimentales como Office Agent y Agent Mode, que generan documentos y hojas de cálculo a partir de instrucciones simples.

Funciones avanzadas de generación de imágenes, voz, podcasts, visión y tareas automatizadas en la aplicación Copilot.

1 TB de almacenamiento en la nube por usuario y protección con Microsoft Defender.

La empresa también informó que los usuarios de los planes Microsoft 365 Personal y Family recibirán mejoras en ciertos límites de uso de Copilot, sin costo adicional.

Asimismo, la función Copilot Chat estará disponible dentro de las aplicaciones de Office para ofrecer asistencia por IA durante la creación de documentos, análisis de hojas de cálculo o gestión de correos electrónicos.

Microsoft subrayó que el plan ofrece seguridad para entornos laborales, permitiendo usar Copilot con documentos almacenados en OneDrive o SharePoint bajo estándares de cumplimiento y protección de datos corporativos.

Con este lanzamiento, la compañía busca ofrecer una experiencia que combine productividad y herramientas de inteligencia artificial, dirigida a profesionales, emprendedores y usuarios individuales con necesidades de alto rendimiento en sus tareas diarias.