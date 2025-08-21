Milei justifica su política monetaria ante volatilidad en tasas

El presidente de Argentina, Javier Milei, salió este jueves en defensa de la estrategia económica de su Gobierno, en medio de cuestionamientos por la fuerte volatilidad que han mostrado las tasas de interés en las últimas semanas.

En su intervención en el Council of the Americas, en Buenos Aires, Milei reivindicó la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva y advirtió que no cederá a las presiones para habilitar una mayor emisión.

“Hay sectores que quieren romper todo el país. Imposible tener una tasa de interés estable en condiciones normales cuando del otro lado existen esos intentos de desestabilización. Menos llanto por la volatilidad, bastante que estamos llevando sin sobresaltos toda la economía”, afirmó.

Impacto de las LEFI en el sistema financiero

El mercado financiero argentino se vio alterado en julio tras la decisión del Gobierno de eliminar las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), el principal instrumento que usaba el Banco Central para absorber pesos y evitar su traslado a la demanda de dólares.

La sustitución por nuevos papeles de deuda colocados por el Tesoro solo logró absorber liquidez parcialmente, y a costa de convalidar mayores tasas, lo que disparó la volatilidad y encendió las críticas de consultoras privadas, banqueros y empresarios, que advierten sobre un encarecimiento del crédito.

En ese mismo mes, el dólar en el mercado cambiario argentino acumuló una suba del 13,5%, reflejando la tensión financiera.

Defensa del modelo económico

Milei sostuvo que, pese a los movimientos del tipo de cambio, el ajuste monetario ha evitado un traslado directo a los precios. Además, defendió su política de superávit fiscal como base para sostener un crecimiento económico de 4% anual.

El mandatario agregó que, con reformas estructurales y apertura económica, Argentina podría alcanzar tasas de crecimiento cercanas al 6%, lo que —según sus cálculos— permitiría duplicar el PIB en una década y convertir al país en una economía de escala mayor.

“Es decir, no está tan lejos, sólo se trata de hacer las cosas bien”, subrayó.

Con información de EFE