Milei insiste en su plan económico pese al revés electoral

El presidente argentino, Javier Milei, ratificó este martes que no modificará “ni un milímetro” su programa económico, pese a la derrota sufrida en las elecciones legislativas locales de Buenos Aires, el distrito más poblado del país y clave en el mapa político nacional.

El traspié se produjo en medio de un escándalo que salpica a Karina Milei, hermana del mandatario, señalada en presuntos sobornos vinculados a compras en el área nacional de discapacidad.

“Tal como señalé el domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico”, escribió Milei en la red social X, donde volvió a subrayar que sus prioridades son el equilibrio fiscal y un esquema de cambio semiflotante.

Respaldo del FMI

El mandatario destacó el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que reiteró su compromiso con las metas acordadas: sostenibilidad cambiaria, disciplina fiscal y agenda de desregulación. El organismo respalda un programa de 20.000 millones de dólares, de los cuales ya se desembolsaron 14.000.

El plan económico de Milei incluye:

Superávit fiscal, alcanzado en 2024 por primera vez desde 2010.

Restricción en la emisión monetaria.

Respeto a las bandas cambiarias fijadas con el FMI (975–1.470 pesos por dólar, con microdevaluaciones mensuales del 1%).

Golpe de los mercados

El resultado electoral y las dudas políticas tuvieron un impacto inmediato en la economía. El lunes, las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta 15%, y la Bolsa de Buenos Aires retrocedió 13%.

En paralelo, el dólar escaló hasta rozar el techo de la banda cambiaria y cerró el martes en 1.425 pesos en el Banco Nación, un alza de 3,26% frente al viernes.

En las elecciones del domingo, la fuerza oficialista La Libertad Avanza obtuvo 33,7% de los votos, quedando casi 14 puntos por debajo del peronismo de Fuerza Patria, que se impuso con 47,2%.

