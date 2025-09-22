Argentina elimina temporalmente los derechos de exportación a los granos para sumar dólares

El Gobierno de Javier Milei sorprendió este lunes con una medida de excepción que impacta directamente en las retenciones a la exportación de granos en Argentina. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se establece una alícuota del 0% para los principales cultivos del país —soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo— hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar los 7.000 millones de dólares en ventas externas.

Esta decisión, que marca un giro en la política comercial del Ejecutivo, responde a la necesidad urgente de reforzar las reservas internacionales. En este contexto, Milei apuesta por eliminar temporalmente las retenciones a la exportación de granos como vía para generar una mayor oferta de dólares y oxigenar el frente financiero.

La apuesta oficial: acelerar la oferta de dólares

El anuncio fue confirmado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien defendió la decisión como un intento de “generar mayor oferta de dólares durante este período” y acusó a ciertos sectores políticos de intentar “boicotear el programa de Gobierno”.

De acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre septiembre y diciembre la liquidación de exportaciones de granos y derivados podría alcanzar los 9.949 millones de dólares, algo por debajo de los 10.303 millones registrados en igual tramo de 2024.

Tensión cambiaria y búsqueda de oxígeno financiero

La medida llega en medio de una fuerte presión cambiaria. En la última semana, el Banco Central se vio obligado a vender 1.110 millones de dólares en tres jornadas para contener el precio del dólar. Aun así, el mercado se mantiene inquieto ante las dudas sobre la consistencia del programa económico de Milei y la cercanía de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El propio presidente reconoció el viernes que su Gobierno negocia un nuevo préstamo con el Tesoro de Estados Unidos para cubrir vencimientos de deuda de 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio de 2026.

Argentina, tercer exportador mundial de soja y maíz, necesita con urgencia reforzar sus reservas. La apuesta por suspender temporalmente las retenciones busca acelerar la entrada de divisas en un período marcado por la incertidumbre política y financiera. El desafío para Milei será sostener la credibilidad de su programa mientras navega un calendario electoral cargado y vencimientos de deuda inminentes.

Con información de EFE