Senado de EEUU aprueba a Stephen Miran como gobernador de la Reserva Federal

El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes la nominación de Stephen Miran, actual presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca y asesor cercano al presidente Donald Trump, como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed).

La decisión se tomó con una votación ajustada de 48 a 47, lo que permitirá a Miran ocupar el puesto hasta 2026 en sustitución de Adriana Kugler, quien renunció de forma anticipada.

Un nombramiento con división política

El proceso estuvo marcado por la polarización partidista. El senador demócrata Rubén Gallego explicó en su cuenta de X que votó en contra porque, a su juicio, “Miran no está siendo nominado para ayudar a las familias, sino para cumplir las órdenes de Trump”.

Algunos legisladores también expresaron dudas sobre un posible conflicto de intereses, ya que Miran mantiene su cargo en la Casa Blanca. El economista negó esas acusaciones y afirmó que sus decisiones en la Fed estarán basadas en “análisis macroeconómico y en lo que sea mejor a largo plazo”.

También puede leer: Las apuestas cripto de Trump generan ganancias multimillonarias y polémica

Influencia de Trump en la Reserva Federal

Miran se une a Christopher Waller y Michelle Bowman, gobernadores de la Fed identificados como cercanos a Trump. Ambos se distanciaron recientemente de la mayoría al votar en contra de mantener la tasa de interés en el rango de 4,25 % a 4,5 %, una decisión respaldada por el presidente del organismo, Jerome Powell.

Este nombramiento coincide con el despido en agosto de la gobernadora Lisa Cook, medida inédita que redujo la representación demócrata en el banco central. Aunque no corresponde a la misma vacante, la salida de Cook y la llegada de Miran refuerzan la influencia del presidente en la Fed y reabren el debate sobre la independencia de la política monetaria en Estados Unidos.

Con información de EFE