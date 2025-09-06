Fedeunep plantea modernizar instrumentos laborales y actualizar cálculo de beneficios

septiembre 6, 2025 10:33 AM
Empresarios
Foto: Getty Images

El presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, advirtió sobre la urgencia de modernizar el sistema laboral venezolano y revisar los mecanismos de cálculo de beneficios para los trabajadores, en un proceso que —dijo— debe realizarse con unidad sindical y al margen de intereses políticos.

En entrevista con Unión Radio, Suárez subrayó que el movimiento sindical necesita reorganizar sus estructuras y abrir un debate profundo sobre la eficacia de las leyes y normativas vigentes. «Tenemos que actualizarlas. Hay que debatir sobre esos temas y organizar primero las estructuras. Se requiere una revisión de todas, incluyendo la nuestra», sostuvo.

El dirigente señaló que la fragmentación sindical debilita al sector laboral frente a empleadores públicos y privados. «Estamos divididos en muchas partes, y eso no le sirve ni a los trabajadores, ni al movimiento, ni a los empleadores. La unidad es clave», enfatizó.

También puede leer: Así fue el movimiento del dólar oficial del BCV en agosto

Revisión de beneficios laborales

Suárez insistió en que, junto con la actualización normativa, es necesario replantear la forma en que se calculan los beneficios, como el bono vacacional, los aguinaldos y el cestaticket. Considera que el sistema actual genera distorsiones y retrasos, especialmente cuando los ajustes dependen de la publicación en Gaceta Oficial.

«Lo correcto es que el empleador vaya ajustando el cestaticket al monto que el Estado esté cancelando. A veces puede haber diferencias de días, pero para eso están las organizaciones sindicales, para reclamar», explicó.

Debate pendiente

El líder de Fedeunep llamó a abrir un diálogo técnico sobre la modernización laboral, enfocado en la sostenibilidad de los beneficios y en la adaptación de las normas a la dinámica de empresas y modelos de negocios. Subrayó que dicho proceso debe estar respaldado por sindicatos regulados bajo la Ley Orgánica del Trabajo.

«Este es un debate que no puede seguir postergándose», concluyó.

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.