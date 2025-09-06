Fedeunep plantea modernizar instrumentos laborales y actualizar cálculo de beneficios

El presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, advirtió sobre la urgencia de modernizar el sistema laboral venezolano y revisar los mecanismos de cálculo de beneficios para los trabajadores, en un proceso que —dijo— debe realizarse con unidad sindical y al margen de intereses políticos.

En entrevista con Unión Radio, Suárez subrayó que el movimiento sindical necesita reorganizar sus estructuras y abrir un debate profundo sobre la eficacia de las leyes y normativas vigentes. «Tenemos que actualizarlas. Hay que debatir sobre esos temas y organizar primero las estructuras. Se requiere una revisión de todas, incluyendo la nuestra», sostuvo.

El dirigente señaló que la fragmentación sindical debilita al sector laboral frente a empleadores públicos y privados. «Estamos divididos en muchas partes, y eso no le sirve ni a los trabajadores, ni al movimiento, ni a los empleadores. La unidad es clave», enfatizó.

Revisión de beneficios laborales

Suárez insistió en que, junto con la actualización normativa, es necesario replantear la forma en que se calculan los beneficios, como el bono vacacional, los aguinaldos y el cestaticket. Considera que el sistema actual genera distorsiones y retrasos, especialmente cuando los ajustes dependen de la publicación en Gaceta Oficial.

«Lo correcto es que el empleador vaya ajustando el cestaticket al monto que el Estado esté cancelando. A veces puede haber diferencias de días, pero para eso están las organizaciones sindicales, para reclamar», explicó.

Debate pendiente

El líder de Fedeunep llamó a abrir un diálogo técnico sobre la modernización laboral, enfocado en la sostenibilidad de los beneficios y en la adaptación de las normas a la dinámica de empresas y modelos de negocios. Subrayó que dicho proceso debe estar respaldado por sindicatos regulados bajo la Ley Orgánica del Trabajo.

«Este es un debate que no puede seguir postergándose», concluyó.