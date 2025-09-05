El dólar tropieza y monedas latinoamericanas marcan nuevos hitos

Las principales monedas y bolsas de América Latina cerraron el viernes con ganancias, impulsadas por la caída global del dólar después de que un débil informe de empleo en Estados Unidos reforzó las apuestas a un inminente recorte en las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).

El mercado laboral estadounidense mostró un marcado enfriamiento en agosto, con una creación de apenas 22.000 puestos y un alza del desempleo al 4,3%, lo que llevó a los operadores a incrementar sus apuestas por una baja de tasas.

La Fed en la mira

El banco central estadounidense se reunirá el 16 y 17 de septiembre, y se descuenta ampliamente un recorte de 25 puntos básicos, aunque las cifras del empleo abrieron espacio para un ajuste mayor, de hasta 50 puntos básicos. Actualmente, la tasa referencial se mantiene en un rango de 4,25% a 4,50% desde diciembre.

“El enfriamiento en la nómina no agrícola confirma que el mercado laboral se desacelera, pero sin señales de recesión inmediata. Eso refuerza la expectativa de un recorte en septiembre”, señaló el Grupo Financiero Ve por Más.

También puede leer: Empleo en EEUU se estanca en agosto: apenas 22.000 nuevos puestos

Rally regional de monedas y bolsas

México : el peso avanzó 0,55% a 18,6181 por dólar, mientras el índice S&P/BMV IPC subió 0,92% a 60.417,93 puntos, tras tocar un máximo histórico intradía.

: el peso avanzó 0,55% a 18,6181 por dólar, mientras el índice S&P/BMV IPC subió 0,92% a 60.417,93 puntos, tras tocar un máximo histórico intradía. Brasil : el real se apreció 0,61% a 5,4127 unidades por dólar, y el Bovespa escaló 1,08% hasta los 142.566 puntos, también en zona récord.

: el real se apreció 0,61% a 5,4127 unidades por dólar, y el Bovespa escaló 1,08% hasta los 142.566 puntos, también en zona récord. Chile : el peso ganó 0,65% a 965,50 por dólar y el IPSA marcó otro máximo intradía con un alza de 0,75%.

: el peso ganó 0,65% a 965,50 por dólar y el IPSA marcó otro máximo intradía con un alza de 0,75%. Colombia : el peso se fortaleció 0,63% a 3.961 por dólar, su mejor nivel en más de un año, aunque el índice MSCI COLCAP retrocedió 0,15%. El mercado estaba atento a la operación de recompra de bonos soberanos que podría alcanzar los 10.000 millones de dólares.

: el peso se fortaleció 0,63% a 3.961 por dólar, su mejor nivel en más de un año, aunque el índice MSCI COLCAP retrocedió 0,15%. El mercado estaba atento a la operación de recompra de bonos soberanos que podría alcanzar los 10.000 millones de dólares. Argentina : el peso interbancario retrocedió levemente a 1.365 por dólar, en medio de la intervención oficial vía Tesoro y Banco Central. Los futuros mostraron caídas, mientras el Merval bajó 1,07%.

: el peso interbancario retrocedió levemente a 1.365 por dólar, en medio de la intervención oficial vía Tesoro y Banco Central. Los futuros mostraron caídas, mientras el Merval bajó 1,07%. Perú: el sol se apreció 0,20% a 3,516 por dólar, aunque la Bolsa de Lima cedió 0,55%.

El avance de las divisas latinoamericanas responde al alivio que supone para la región un dólar más débil y la expectativa de que la Fed inicie pronto un ciclo de recortes. Sin embargo, los analistas advierten que la volatilidad seguirá alta, especialmente en mercados como Argentina, donde la inestabilidad cambiaria y las tasas elevadas continúan pesando sobre la economía.

Con información de Reuters