Monedas latinoamericanas sacan pecho

Las principales monedas de América Latina ganaron terreno este martes, aprovechando un dólar debilitado tras un dato de inflación moderada en Estados Unidos que mantiene vivas las esperanzas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. subió apenas un 0,2% en julio, desacelerándose respecto al 0,3% de junio, informó la Oficina de Estadísticas Laborales. Esta cifra confirmó que la inflación sigue bajo control, reforzando las apuestas del mercado por una baja en las tasas de interés en la próxima reunión de la Fed.

Movimientos destacados en las monedas regionales

El peso mexicano se fortaleció un 0,28%, cotizando en 18,5955 unidades por dólar, mientras el principal índice bursátil local, el S&P/BMV IPC, descendía ligeramente un 0,10%. En Brasil, el real avanzó un 0,55% a 5,4120 por dólar, y la bolsa Bovespa cerró con un alza destacada del 1,47%, impulsada también por un aumento del 0,26 % en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA).

En Argentina, el peso perdió un 0,23%, presionado por la cercanía de una importante licitación de deuda interna, mientras que el índice bursátil Merval se mantuvo estable en medio de reportes corporativos con ganancias a la baja por la depreciación de la moneda local.

Optimismo en Chile, Colombia y Perú

El peso chileno destacó con un avance del 0,79%, llegando a 962,50 por dólar, y el índice IPSA subió un 0,13%. Un sondeo reciente anticipa que el tipo de cambio chileno podría ubicarse en 960 pesos por dólar en los próximos dos meses, con una tasa de interés estable del Banco Central en 4,75% para las próximas reuniones.

Colombia también vivió un día positivo, con su peso fortaleciéndose un 0,55% a 4.012 unidades por dólar, aunque su índice accionario MSCI COLCAP cedió un 0,15%. Paula Chaves, analista de mercados en HFM, señaló que “el movimiento refleja una sintonía local con un panorama global más optimista tras la inflación más moderada de lo esperado en EE.UU., lo que da oxígeno a las monedas emergentes y al peso colombiano en particular”.

Finalmente, el sol peruano ganó un 0,42% a 3,516 por dólar, mientras la Bolsa de Lima avanzó un 0,72%.

En resumen, la combinación de una inflación controlada en Estados Unidos y las expectativas de un ajuste monetario más suave por parte de la Fed están dando un respiro a las monedas y mercados bursátiles de América Latina, que buscan aprovechar este momento para mejorar su desempeño en un entorno global aún incierto.

Con información de Reuters