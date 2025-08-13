Wells Fargo prevé reversión del repunte cambiario en América Latina hacia fin de año

Las monedas latinoamericanas han experimentado un fuerte repunte en 2025, impulsadas por la caída del dólar estadounidense, que acumula una depreciación cercana al 8% frente a una canasta de divisas. Este debilitamiento ha favorecido especialmente al real brasileño y al peso mexicano, con ganancias de dos dígitos en lo que va de año.

Sin embargo, Wells Fargo, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, anticipa que esta tendencia podría revertirse hacia finales de año. Según Aroop Chatterjee, estratega macroeconómico del banco, el encarecimiento de las divisas latinoamericanas ha incrementado su vulnerabilidad ante factores externos, como un repunte del dólar y la incertidumbre política en la región.

Inflación en EE. UU. y política monetaria

Chatterjee explicó que la persistente inflación estadounidense limita el margen de la Reserva Federal (Fed) para reducir las tasas de interés de forma agresiva. “El contexto macroeconómico y de posicionamiento es negativo para la región”, afirmó, y señaló que el potencial de apreciación del dólar en los próximos tres meses es “bastante alto”.

Incluso con los datos recientes de inflación y empleo en EE. UU., el estratega prevé que la inflación se mantenga estable, lo que dificultará que la Fed flexibilice demasiado su política monetaria sin arriesgar un nuevo impulso a los precios al consumidor.

Fuera de la región, Chatterjee coincide con otros analistas en que las monedas asiáticas serán las más afectadas hacia finales de año. Según dijo, la recuperación económica de Asia enfrenta el obstáculo adicional de los aranceles implementados por el presidente Donald Trump, que han elevado la presión sobre sus mercados cambiarios.

Perspectivas políticas y riesgos regionales

El banco anticipa que América Latina podría enfrentar un “desempeño inferior persistente a largo plazo”. Entre los factores de riesgo menciona las elecciones presidenciales previstas para 2026 en Brasil y Colombia, así como la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), que mantendría a México bajo la mira del presidente Donald Trump.

En Chile, Chatterjee advirtió que el optimismo por una posible victoria de un candidato promercado en las elecciones presidenciales de noviembre podría verse neutralizado por la decisión del banco central de aumentar las reservas internacionales.

Proyecciones de cierre de año

Wells Fargo prevé que el real brasileño cierre 2025 en 5,9 por dólar, lo que implicaría una caída de aproximadamente 9% desde los niveles actuales, presionado por los riesgos electorales, el aumento del déficit fiscal y la disputa comercial entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Trump.

En el caso del peso mexicano, el banco proyecta un cierre en 21 por dólar —una baja del 11%—, ante el riesgo de recesión en la economía.

“Ha sido un año muy, muy bueno para las monedas latinoamericanas”, dijo Chatterjee. “Actualmente, estamos prácticamente sin operaciones”.

Con información de Bloomberg en Línea