Movilnet y la Federación Venezolana de Fútbol renuevan su alianza estratégica hasta 2030

Movilnet y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunciaron la renovación de su contrato de patrocinio por cinco años más, extendiendo esta alianza estratégica hasta 2030.

Este acuerdo reafirma el objetivo compartido de ambas instituciones: impulsar la formación y el desarrollo de talentos deportivos en el país, así como fortalecer la conectividad en favor del crecimiento del fútbol venezolano en todas sus categorías.

El anuncio se realizó en un acto que contó con la presencia de Reynaldo Dávila, vicepresidente de Mercadeo de Movilnet, y Diego Cristaldo, director de Mercadeo, Comercialización y Comunicaciones de la FVF. Cristaldo destacó los logros alcanzados desde el inicio de la alianza en 2023 y subrayó la visión de futuro que ambas organizaciones comparten.

Por su parte, Dávila expresó:

“La renovación de esta alianza reafirma nuestro compromiso y demuestra que tenemos fe en el país, porque la fe se traduce en hechos. Decidimos dar este paso convencidos de que Venezuela lo necesita y con el sueño de estar presentes en el Mundial 2026”.

Cristaldo agradeció el respaldo de la compañía:

“Que Movilnet nos acompañe en esta misión a mediano plazo ratifica el esfuerzo, la confianza y el espaldarazo a una gestión operativa que llegó para transformar el fútbol desde sus bases”.

Como parte de esta nueva etapa, Movilnet anunció la primera entrega de chips corporativos con Plan de Datos Ilimitados, una iniciativa que representa un avance en materia de conectividad y apoyo al ecosistema del fútbol nacional.

Ampliando la cancha: apoyo al mundo gamer y e-sports

La alianza también trasciende las canchas tradicionales. A través de su plataforma Movilnet-e, la empresa fortalece su respaldo a la comunidad gamer venezolana. Un ejemplo fue su participación en el “eTrophy FVF Movilnet”, realizado el pasado fin de semana, donde se eligieron a los integrantes de la primera selección nacional de e-sports de la FVF. Este evento marca un hito en la inclusión de los deportes electrónicos bajo el paraguas de la federación y el patrocinio estratégico de Movilnet.

Con esta renovación, Movilnet y la FVF ratifican su compromiso de seguir construyendo juntas el futuro del deporte nacional, conectando la pasión de los venezolanos a través del fútbol y la tecnología.

