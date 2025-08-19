Movilnet lanza primer plan de datos ilimitados en Venezuela

Movilnet anunció este lunes el lanzamiento de su primer plan de datos ilimitados en Venezuela, una propuesta dirigida a clientes actuales y potenciales que buscan conectividad continua sin restricciones de consumo.

El plan ofrece acceso ilimitado a internet móvil las 24 horas del día, junto con 700 minutos de llamadas y 1.200 mensajes de texto (SMS). Según la operadora, el servicio permitirá a los usuarios realizar actividades como navegación, reproducción de música y consumo de contenido en streaming sin preocuparse por el límite de datos.

La oferta comercial está disponible desde el 18 de agosto de 2025 y se podrá adquirir en Oficinas de Servicio de Atención al Cliente, a través de agentes autorizados y canales comerciales de la empresa. Los clientes actuales de Movilnet también podrán migrar al nuevo plan mediante los diferentes canales de atención que la compañía dispone.

Por su parte, el analista de telecomunicaciones Fran Monroy comentó en X que la iniciativa va a obligar a «una reacción enérgica» de las otras dos operadoras del país, en alusión a Digitel y Movistar, aunque no las mencionó directamente.

Mañana @SomosMovilnet_ tiene un lanzamiento que va a mover el mercado venezolano y va a obligar a una reacción enérgica de las otras 2 operadoras. Mañana a las 9 AM. — Fran Monroy Moret (@fmonroy) August 18, 2025

Con información de nota de prensa