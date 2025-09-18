Presidente de Movistar descarta venta de la operadora en Venezuela

El presidente de Movistar Venezuela, José Luis Rodríguez Zarco, descartó la venta de la operadora en el país.

«Nadie me ha hablado en absoluto de la posibilidad de vender la operadora en Venezuela. Sinceramente lo digo. De lo contrario, sería el primer sorprendido si esto sucediera», afirmó Zarco durante un conversatorio en la Feria Internacional de Tecnología de Venezuela (Fitelven), en el que también participaron los presidentes de Cantv, Movilnet y Digitel.

Su declaración ocurre a propósito del reciente plan de venta de sus filiales en América Latina como: Perú, Argentina, Ecuador y Colombia. Este miércoles se conoció que también sería vendida la empresa en Uruguay.

Afirmó que en sus últimas reuniones con la directiva de Telefónica (matriz de Movistar Venezuela), no se ha mencionado la venta o traspaso de su filial venezolana.

Destacó que Movistar continúa con su plan de modernización y expansión de su red en el país. El objetivo, dijo, es aumentar el tráfico de datos y sus ingresos.

Calificó como «realmente inaudito» la modernización de la infraestructura de la empresa en el mercado local.

Lanzamientos y servicios

Este jueves, en el primer día de Fitelven en el Poliedro de Caracas, Movistar hizo el lanzamiento de su streaming «MovistarGo», el cual estará disponible en Play Store.

Igualmente destacó el servicio VoLTE para ofrecer llamadas «más claras, sin ruido y sin distorsión».