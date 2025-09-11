Multipagos Banesco incorpora al SAREN para pagos de trámites y aranceles en línea

septiembre 11, 2025 6:18 PM
Multipagos Banesco

Banesco Banco Universal, institución de capital 100% venezolano, incorporó al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) a su portal Multipagos Banesco, con el objetivo de facilitar el pago digital de trámites y aranceles.

Con esta integración, los clientes naturales y jurídicos de Banesco disponen de tres canales habilitados para realizar sus operaciones: BanescOnline, BanescoMóvil y Multipagos Banesco.

Plataforma Multipagos Banesco

El portal Multipagos Banesco cuenta con un directorio de empresas afiliadas, organizadas por categorías y visibles con sus respectivos logos. Los servicios pueden localizarse también mediante el buscador, ingresando las tres primeras letras de su nombre.

Los pagos disponibles incluyen:

  • Servicios públicos: Domegas, PDVSA, Corpoelec, Cobretag.
  • Impuestos y organismos públicos: alcaldías, SENIAT, FONACIT, SAREN, entre otros.
  • Telefonía, internet y TV: Digitel, Movilnet, Movistar, Cantv, Inter, NetUno, Fibex, SimpleTV, MaxiCable, Cable Norte, entre otros.
  • Instituciones educativas y clubes: Universidad Metropolitana, Universidad Nueva Esparta, Colegio Marie Poussepin, entre otros.

Instrucciones para pagar trámites del SAREN en Multipagos Banesco

  1. Ingresar al portal web de Multipagos Banesco con usuario y clave de BanescOnline.
  2. En el módulo Empresas de Servicios, seleccionar la opción SAREN.
  3. Escoger el número de cuenta, ingresar el número de la Planilla Única Bancaria (PUB) y hacer clic en Consultar.
  4. Verificar los datos del pago, escribir el concepto y hacer clic en Aceptar.
  5. Confirmar la operación con la Clave de Operaciones Especiales.
  6. Descargar el comprobante de pago.

Ampliación de servicios

Banesco informó que continúa incorporando empresas recaudadoras al portal Multipagos Banesco para ampliar las opciones de pago disponibles en línea.

