Multipagos Banesco incorpora al SAREN para pagos de trámites y aranceles en línea

Banesco Banco Universal, institución de capital 100% venezolano, incorporó al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) a su portal Multipagos Banesco, con el objetivo de facilitar el pago digital de trámites y aranceles.
Con esta integración, los clientes naturales y jurídicos de Banesco disponen de tres canales habilitados para realizar sus operaciones: BanescOnline, BanescoMóvil y Multipagos Banesco.
Plataforma Multipagos Banesco
El portal Multipagos Banesco cuenta con un directorio de empresas afiliadas, organizadas por categorías y visibles con sus respectivos logos. Los servicios pueden localizarse también mediante el buscador, ingresando las tres primeras letras de su nombre.
Los pagos disponibles incluyen:
- Servicios públicos: Domegas, PDVSA, Corpoelec, Cobretag.
- Impuestos y organismos públicos: alcaldías, SENIAT, FONACIT, SAREN, entre otros.
- Telefonía, internet y TV: Digitel, Movilnet, Movistar, Cantv, Inter, NetUno, Fibex, SimpleTV, MaxiCable, Cable Norte, entre otros.
- Instituciones educativas y clubes: Universidad Metropolitana, Universidad Nueva Esparta, Colegio Marie Poussepin, entre otros.
Instrucciones para pagar trámites del SAREN en Multipagos Banesco
- Ingresar al portal web de Multipagos Banesco con usuario y clave de BanescOnline.
- En el módulo Empresas de Servicios, seleccionar la opción SAREN.
- Escoger el número de cuenta, ingresar el número de la Planilla Única Bancaria (PUB) y hacer clic en Consultar.
- Verificar los datos del pago, escribir el concepto y hacer clic en Aceptar.
- Confirmar la operación con la Clave de Operaciones Especiales.
- Descargar el comprobante de pago.
Ampliación de servicios
Banesco informó que continúa incorporando empresas recaudadoras al portal Multipagos Banesco para ampliar las opciones de pago disponibles en línea.