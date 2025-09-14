Mundial de Atletismo en Tokio destinará más $8,4 millones en premios

World Athletics destinará más de 8 millones de dólares a los premios ($8.498.000) que se repartirán entre los medallistas y todos los finalistas. Los que ganen un oro se embolsarán 70.000 dólares, la plata $35.000 y el bronce $22.000.

El Campeonato Mundial de Atletismo comenzó este sábado 13 de septiembre y culminará el domingo 21 de septiembre. La totalidad del evento se desarrollará en el Estadio Nacional de Tokio, Japón, el mismo que hace cuatro años atrás albergó las ceremonias de inauguración, clausura y el atletismo de los Juegos Olímpicos.

En total, el evento reunirá a más de 2.000 atletas provenientes de 200 países.

En relevos, la organización pagará a los ganadores de los oros (primer lugar) un monto de 20.000 dólares a repartir entre todo el equipo participante, destacó EFE.

Además, la organización también pagará 100.000 dólares como extra a todos aquellos que consigan récords mundiales y consigan inscribir su nombre en letras de oro en el álbum histórico del atletismo.

Todos esos atletas podrán disfrutar de un gran ambiente deportivo con las gradas abarrotadas. El Estadio Olímpico, con capacidad para 67.000 espectadores, ya tiene más del 75% de las entradas vendidas para cada día de competición y, para las jornadas finales, World Athletics espera que se agoten las localidades. Los precios van entre 10 y 60 euros.

Experiencia VIP

Disfrutar de los saltos con pértiga de Armand Duplantis, del duelo de velocistas entre Noah Lyles y Letsile Tebogo o de la adrenalina de los finales ajustados de las carreras del mediofondo con todo lujo de detalles es posible en los mundiales de atletismo de Tokio. Para los que asistan la organización ofrece una experiencia VIP, no apta para todos los bolsillos, con precios que pueden superan los 9 mil euros.

El Programa de Hospitalidad (Hospitality Box) es un nuevo producto diseñado por World Athletics y la organización de los Mundiales de Tokio que permitirá a los aficionados al deporte disfrutar de un momento especial.

Se trata de ofrecer una experiencia diferente, incluyendo un trato personalizado, un acceso por puertas exclusivas, una sala de espera que se puede utilizar antes y después de las competiciones. Además de una variedad de productos de comida en buffet con servicio ilimitado de bebidas premium.

La exclusividad de esta experiencia con vista inmersiva tiene un coste muy elevado. En función de la modalidad elegida, los precios varían entre los 430 euros del programa más barato pasando por los 725 del intermedio hasta los 9.000 del más caro.

«Gracias a los servicios de Box Hospitality nos aseguraremos de que los momentos únicos de los Mundiales de atletismo se conviertan en una experiencia memorable para todos los visitantes. Una forma diferente de vivir el deporte en un ambiente exclusivo», declararon a EFE desde World Athletics.

Este servicio de lujo desde los palcos exclusivos del Estadio Olímpico de Tokio tiene como añadido la experiencia de disfrutar del acompañamiento de exatletas que se pasarán por esta zona para comentar la competición junto con los clientes.

Un esperado retorno

Para este evento se espera la participación de la venezolana, Yulimar Rojas. Luego de perderse los Juegos Olímpicos de París por una lesión en su tendón de Aquiles.

Tras 723 días sin competir en su prueba, la Reina del Salto Triple, vuelve en gloria y majestad a competir en un estadio que le sienta muy bien. Aquí obtuvo su medalla de oro y récord olímpico hace cuatro años en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tokio 2025 también tendrá algunas importantes ausencias. La medallista de oro olímpica de París 2024 en los 200 metros planos, Gabby Thomas de Estados Unidos, no podrá estar por una lesión en el talón de Aquiles.

Otro ausente será el campeón olímpico de marcha en París 2024, el ecuatoriano Daniel Pintado, quien también tuvo que bajarse de la cita mundial. A principios de este año sufrió una lesión del labrum, un anillo de fibrocartílago que rodea el borde del acetábulo, en la pelvis. La gran estrella ecuatoriana aún no se recupera del todo y prefirió no competir en Tokio.

Con información de EFE