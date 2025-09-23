Nicolás Maduro: Venezuela avanza hacia un sistema de pagos «imperturbable»

Nicolás Maduro afirmó que el gobierno busca consolidar un sistema de pagos y de cambios que sea “imperturbable”, con el objetivo de reducir la dependencia del dólar y blindar la economía frente a presiones externas y distorsiones en redes sociales.

“Tenemos que construir un sistema de pagos y de cambios que sea en su momento imperturbable, ya lo hemos logrado parcialmente (…) esto tiene que en algún momento ser superado y lo vamos a superar, porque forma parte de las guerras psicológicas económicas que aún mantienen en las redes. Los sectores extremistas apuestan a eso: a poner marcadores ficticios para perturbar”, señaló el gobernante este lunes en su programa Con Maduro+.

Producción nacional y manejo de divisas

Por otra parte, dijo que la solución a la brecha cambiaria y a la presión sobre las divisas pasa por aumentar la producción nacional y reducir importaciones. Según su versión, las importaciones ejercen una presión considerable sobre las divisas que ahora son «divisas nacionales que pertenecen a todo el país».

Maduro también destacó avances relacionados con los llamados 13 motores productivos, incluyendo la producción nacional, el abastecimiento de comercios y el funcionamiento de sistemas de pago tecnológicos, que permiten transacciones con huella digital y en moneda nacional.

El gobernante además citó cifras de la Asociación Nacional de Supermercados (ANSA), según las cuales el 85% de las compras en supermercados ya se realiza en bolívares y el 90% de los productos disponibles en los anaqueles son de origen nacional.

Desde el gobierno venezolano se asegura que estos avances forman parte de un plan gradual para lograr un sistema económico menos vulnerable a la influencia de divisas extranjeras y a distorsiones en redes sociales.

