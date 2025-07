Guillermo García N. Dentro de la programación de la Asamblea Nacional AN para lo que resta del año, debe estar la evaluación y discusión de una nueva Ley del Mercado de Valores. Se espera que el proyecto de Ley del Mercado de Valores sea revisada para su evaluación y discusión no solo por el parlamento, sino invitados también a participar y ofrecer opinión: la SUNAVAL, las bolsas de valores, las casas de bolsa, sociedades de corretaje de valores, las Entidades de Inversión Colectiva y de otras empresas y Corredores públicos de títulos valores y asesores regulados por el mercado.

Un elemento al que las empresas, especialmente medianas y pequeñas deben afrontar y solucionar para poder mantenerse operativas, es el financiamiento crediticio bancario. Una reducción del crédito (en bolívares) bancario producto de un elevadísimo nivel de encaje legal (73% actual, se redujo en 12% el 02 de febrero de 2022) requiere que se busquen los mecanismos de solución. Cabe destacar, que en todos los países del mundo las empresas financian su crecimiento empresarial de mediano y largo plazo a través del mercado de valores. Venezuela no es la excepción.

Desde el año 2016 hasta el mes de septiembre de 2024 se han incorporado 145 empresas al mercado de renta fija. Un crecimiento desde el 2016 al 2021 de 638% *. Desde el año 2017 al año 2021 se han incorporado al mercado de renta fija a través de emisiones un promedio de 14 nuevas empresas por año. Lo que equivale a una empresa por mes. El sector Industrial se ha mantenido como uno de los principales beneficiarios, con una cuota de participación a septiembre de 2022 del 38% de los montos autorizados por la Superintendencia Nacional de Valores SUNAVAL. El sector agroindustrial ha incrementado su cuota de participación representando el 14% (vs. 4% en octubre de 2020), mientras que el sector comercial ha subido 18 puntos porcentuales, abarcando el 20% del monto autorizado en el mercado primario de renta fija. Por ejemplo, en el periodo de enero a julio del año 2022, se emitieron 255 series de renta fija, un promedio de 8 series por semana y para la semana del 22 de julio de 2022 se registraron 21 series de renta fija en una sola semana.

En lo que respecta a nuevos emisores, en 2024, se registró el ingreso de tres nuevos emisores, ALIMENTOS BOTALÓN, C.A., FORUM SUPER MAYORISTA, C.A. del sector Agricultura y Alimentos Procesados) y AUTO PARTES LARA, C.A. (sector Transporte y Automotriz), a través de la colocación de valores de renta fija de corto plazo, como son los Papeles Comerciales al Portador. De este modo, al cierre de noviembre 2024, el número de empresas que colocaron instrumentos de renta fija ascendió a 30 emisores.

Esto nos da una buena idea del incremento e importancia que está teniendo el mercado de valores para la obtención de financiamiento empresarial en la actualidad.

La Asamblea Nacional aprobó en el año 2010, la Reforma a la Ley del Mercado de Valores. La Reforma buscaba elevar los elementos de supervisión y delimitar el tipo de operaciones y títulos valores que las casas de bolsa pueden negociar. En tal sentido, uno de las modificaciones más significativas de ese año estuvo la prohibición de negociar para clientes, como de mantener en cartera propia, títulos de la Deuda Pública Nacional en bolívares como en dólares por parte de las casas de bolsa y sociedades de corretaje, así como fondos mutuales. No obstante, vistas las condiciones actuales del mercado y la necesidad del propio Estado de colocar crecientes emisiones de bonos de Deuda Pública, creo que es conveniente y necesario, que la AN evalúe reformar el Artículo 2 de la Ley, tomando en consideración la posibilidad de incorporar la negociación de títulos de la Deuda Pública Nacional (bolívares y dólares) por parte de las casas de bolsa, sociedades de corretaje de valores (mercado primario y secundario)

Los bonos deuda pública externa (República, Pdvsa) pudiesen ser nuevamente autorizados para ser negociados en las bolsas de valores del país por parte de las Casas de Bolsa autorizadas, sociedades de corretaje de valores y fondos mutuales de inversión y que puedan ser registrados y custodiados tanto por la Caja Venezolana de Valores CVV, Bolsa Pública Bicentenaria, como en custodia internacional.

Igualmente, la posibilidad que las casas de bolsa y sociedades de corretaje puedan participar y hacer mercado con títulos emitidos por el BCV para coadyuvar en su política monetaria y cambiaria. Por ejemplo, negociar y transar con clientes profesionales, institucionales y jurídicos Títulos de Estabilización Monetaria tanto en mercado primario como secundario en la Bolsa de Caracas y Bolsa Pública Bicentenaria BPVB.

Al igual que en otros países, las gobernaciones, alcaldías e institutos autónomos podrían acudir al mercado de valores en busca de financiamiento en el mercado. Estas emisiones estarían estructuradas y soportadas por activos (flujos de renta futura, peajes, impuestos, ventas futuras en el caso de empresas del estado o institutos autónomos). La utilización del esquema de titularización de activos puede ser la vía para realizarlo.

En el 2010 con la Reforma a la Ley del Mercado se eliminó la posibilidad para las casas de bolsa ofrecer y negociar la figura de mutuos y de reportos para clientes. Las operaciones de reportos son operaciones bursátiles utilizadas como medio de financiamiento en donde el tenedor de los títulos (inversionista que necesita el efectivo) adquiere liquidez y deja en garantía sus títulos valores que están custodiados en su subcuenta custodia de la Caja Venezolana de Valores o de la Bolsa Publica Bicentenaria. La contraparte de la operación es otro inversionista que invierte en estos valores a un rendimiento y plazo determinado. Al vencimiento del plazo pactado el captador y el inversionista tienen la opción de cancelar o renovar la operación.

Es un contrato de préstamo, definido en la mayoría de los códigos de comercio de américa latina como: El contrato por el medio del cual una persona llamada mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles a otra persona llamada mutuario quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Las características de este contrato son traslativo de dominio porque la transferencia del dinero o los bienes fungibles es el objeto principal. La clave de este préstamo es que implica la transferencia de la propiedad (del dinero en el Banco o de los valores en un Puesto de Bolsa), esta transferencia es lo que permite que el Banco pueda prestar el dinero o que el Puesto de Bolsa pueda administrar el riesgo de precio inherente en sus operaciones de intermediación de valores.

Cuando un inversionista realiza una operación de préstamo de valores obtiene un premio o contraprestación por esta operación, además continuará recibiendo el rendimiento del título, por lo que su rendimiento efectivo aumentará en el montante de la contraprestación que obtenga. Por ejemplo, si compra un título valor de deuda con un rendimiento de 10%, y se lo presta a la Casa de Bolsa o sociedad de Corretaje hasta su vencimiento a cambio de una contraprestación de 1%, obtendrá un rendimiento efectivo de 11%.

Los mutuos de valores pueden ir en dos vías, es decir, una en la que el inversionista presta el valor a la casa de Bolsa o Sociedad de Corretaje (la más común) y otra en la que el Inversionista recibe un título valor en préstamo de la casa de bolsa, esta segunda opción la realizan normalmente inversionistas sofisticados que desean tomar una posición corta en un determinado título valor.

Una medida pendiente por varios años y que la Superintendencia de Bancos SUDEBAN debería aprobar para ampliar las posibilidades de financiamiento a las empresas privadas, es la que permita nuevamente, que la banca nacional pueda invertir recursos propios y de terceros a la inversión de títulos valores tanto en bolívares como en dólares emitidos por las empresas venezolanas autorizados por la Superintendencia Nacional de Valores SUNAVAL, en el mercado de valores. Esta sola medida abriría una fuente de recursos para las empresas que utilizan el mercado de valores, optimiza los excedentes de tesorería de los bancos y diversifica y reduce riesgo para la banca. Esta medida permitiría que la SUNAVAL pudiese evaluar la posibilidad que las Casas de Bolsa autorizadas puedan ofrecer la apertura de cuentas de inversión Bursátil en moneda extranjera, para de alguna forma facilitar la entrada al mercado de valores de muchos venezolanos, permitiendo obtener mayor rentabilidad y diversificación de sus ahorros en divisas, así como captar inversión extranjera y nacional para las empresas venezolanas. Esta mayor apertura a la banca para poder invertir en títulos de renta fija en el mercado de valores permitirá la posibilidad de robustecer no solo el mercado de renta fija en la bolsa, sino que permitirá desarrollar un mercado secundario de renta fija que dará liquidez al mercado, beneficiando tanto a las empresas emisoras como a los inversionistas.

Establecer bolsas mercantiles y especializadas donde se puedan negociar futuros de materias primas (maíz, café, cacao, arroz) y futuros de petróleo, oro y futuros de tipo de cambio US$ / Bs.

El país y el mercado de valores requiere con urgencia una nueva Ley,

